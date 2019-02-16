به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با پایان معاملات روز جمعه، شاخص‌های داوجونز و نزدک، درحالی هشتمین رشد هفتگی متوالی خود را ثبت کردند که سرمایه‌گذاران امیدوار هستند آمریکا و چین بتوانند به توافقی برای حل‌وفصل جنگ تجاری خود دست پیدا کنند.

هر سه شاخص مهم وال‌استریت جلسه معاملاتی روز جمعه را با سود به پایان بردند تا چهارمین روز متوالی سوددهی خود را به ثبت برسانند. اس‌اندپی ۵۰۰ از میانگین حرکت‌های ۲۰۰ روزه خود، که یک سطح تکنیکال مهم است، فراتر رفت.

در هفته جاری مذاکرات تجاری چین و آمریکا در واشنگتن از سر گرفته می‌شود. مقامات دو طرف می‌گویند به پیشرفت‌هایی برای حل‌وفصل اختلافات تجاری طول‌ودراز خود دست یافته‌اند.

صنایع حساس به تعرفه، بزرگترین رشد را برای شاخص داوجونز به ارمغان آوردند. شرکت بوئینگ، تری‌ام، یونایتد تکنولوژیز و کاترپیلار، در این زمینه پیشتاز بودند.

میانگین صنعتی داوجونز ۴۴۳.۸۶ واحد یا ۱.۷۴ درصد جهش کرد و به ۲۵۸۸۳.۲۵ واحد رسید. اس‌اندپی ۵۰۰ هم ۲۹.۸۷ واحد یا ۱.۰۹ درصد جهش کرد تا در ۲۷۷۵.۶ واحد بسته شود. کامپوزیت نزدک ۴۵.۴۶ واحد یا ۰.۶۱ درصد رشد کرد و در ۷۴۷۲.۴۱ واحد به کار خود پایان داد.

دیوید کارتر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت مشاور لیناکس ولس در نیویورک، گفت: در مورد تعرفه‌ها، این ممکن است یک امید واهی باشد، چراکه هنوز جزئیات مهمی باید مورد توافق قرار بگیرند. خبر پیشرفت مذاکرات خبر خوبی است، اما این مساله هنوز تمام نشده است.

او اضافه کرد: حل کردن مسائل تجاری می‌تواند رشد اقتصاد جهان را به شکلی که واقعا به آن نیاز دارد، تقویت کند.