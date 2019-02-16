موضع برانکو برای تمدید قرارداد بازیکن عراقی پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن همچنان قرارداد خود با باشگاه پرسپولیس را تمدید نکرده است تا هافبک ملی پوش عراقی این تیم در پایان فصل بازیکن آزاد محسوب شود و به راحتی بتواند به پیشنهادات خود فکر کند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس قبل از شروع رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا به رسن پیشنهاد تمدید قرارداد را ارائه کردند اما هافبک عراقی منتظر ماند تا با درخشش در جام ملتها پیشنهادات قابل توجهی از باشگاه های مختلف دریافت کند. اتفاقی که تاکنون برای وی نیافتاده است.

برانکو ایوانکوویچ که علاقه ویژه ای به استفاده از رسن در ترکیب خود دارد درباره وضعیت این بازیکن تصمیم نهایی را گرفته است.

سرمربی پرسپولیس به مسئولان باشگاه اعلام کرده است مایل به ادامه حضور هافبک تیم ملی عراق در تیمش است اما باید مسائل مالی را مدنظر قرار دهند تا باعث شکاف بین اعضای تیمش نشود. برانکو نمی خواهد پیشنهاد این باشگاه برای تمدید قرارداد بشار باعث دلخوری سایر بازیکنان شود و مشکلاتی را در ادامه همکاری با وی به وجود بیاورد.

مسئولان باشگاه پرسپولیس منتظر هستند تا بشار رسن آمادگی خود را برای تمدید قرارداد اعلام کند تا با وی وارد مذاکرات نهایی شوند.