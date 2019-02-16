غلامعلی حدادعادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر که در حاشیه اجرای ارکستر ملی ایران در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر انجام گرفت، ضمن اشاره به وضعیت موسیقی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی توضیح داد: انقلاب همواره در ذات خود، هیجان، احساسات و عواطف ملی را به همراه دارد. انقلاب اسلامی ایران هم به اعتقاد من انفجار عواطف ملی بود.

وی ادامه داد: پدیده انقلاب اسلامی نمی‌تواند از موسیقی بی‌نیاز باشد و به طور طبیعی این موسیقی است که مردم را به وجد و حرکت می‌آورد. این اتفاق هم قبل و هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاده است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: ما در این چهل سال همیشه با موسیقی سالم انقلابی همراه بوده‌ایم و از این پس هم باید با این نوع موسیقی همراه باشیم زیرا به موسیقی فاخر انقلابی احتیاج داریم.

مجموعه ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان در اولین روز از برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی که تا روز بیست و نهم بهمن ماه در تالارهای مختلف شهر تهران و تعدادی از استان‌های کشور در جریان است به اجرای یک کنسرت از آثاری آهنگسازان ایرانی و کشور آذربایجان پرداخت.

در این کنسرت تعدادی از آثار مرتبط با موسیقی انقلاب و دوران دفاع مقدس به آهنگسازی همایون رحیمیان برای مخاطبان اجرا شد.