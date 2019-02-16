به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فیاض بخش دبیر هفتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای معلولین خلیج فارس صبح شنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره با اشاره به توانمندی افراد معلول در مدیریت جشنواره اظهار داشت: در ابتدا تصور می‌شد که توانیابان توانایی انجام این کار را ندارند ولی در ادامه دیدیم که جشنواره استانی در سال گذشته را به باشکوه ترین شکل ممکن برگزار کردیم و بنابراین این اعتماد جلب شد و با جلب شدن این اعتماد توانستیم دبیری جشنواره منطقه‌ای را هم بگیریم و البته حواشی که سال گذشته وجود داشت را تا اندازه بسیار زیادی از بین برده و کمرنگ کنیم و همه اینها به خاطر این بود که همه توانایی خود را گذاشتیم تا جشنواره استانی را به خوبی برگزار کنیم.

وی یادآور شد: در این دوره جشنواره بیشترین ارسال متون را در بخش بازبینی‌ها داشتیم که در همان ابتدا در بخش ارسال و بازخوانی حدود ۸۵ اثر به جشنواره ارسال شده بود و این کار را بسیار مشکل و انتخاب ها سخت می‌شد و ۵۴ متن باید بازخوانی می شد تا از میان آنها حدود ۱۳ یا ۱۴ نمایش انتخاب شود.

دبیر هفتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای معلولین خلیج فارس گفت: نمایش‌ها در این دوره به صورت زنده و با سفر تیم داوری و گروه برگزارکننده جشنواره به استان‌ها و شهرهای شرکت کننده و در ۱۰ روز انجام شد.

فرهاد فیاض بخش افزود: حضور داوران برای بازبینی آثار می‌تواند برای کارگردان‌ها بسیار دلگرم کننده باشد البته نمی‌توان گفت که این نقطه قوت جشنواره است اما قطعاً این موج و حرکتی را در توانخواهان ایجاد کرد که بسیار اتفاق خوبی بود هر چند که کار بسیار سخت بود.

فیاض‌بخش در پاسخ به این سوال که جشنواره تئاتر معلولین به طور کلی به چه چیزهایی نیاز دارد تا به جایگاه مطلوب خود برسد، گفت: در این رابطه دو تا بحث وجود داردکه یکی بحث حمایت های مالی از گروه های شرکت کننده در جشنواره است چراکه ما با کسانی طرف هستیم که توانخواه هستند و بسیاری از آنها به لحاظ جسمی دچار معلولیتند و به امکاناتی که به راحتی تردد، اسکان و رفع نیازهای اولیه‌شان کمک می کند، نیاز دارند و این مهم، مستلزم اینست که هزینه های آنها پیش‌بینی شود.

وی بیان کرد: مورد دیگر، اجرای تورهای استانی و تبادل نمایش هاست که بسیار می تواند به کیفیت آثار کمک کند و این تبادل نمایش ها بین استان ها و اجرای تورهای استانی هنوز به پختگی نرسیده که باید حتما به آن فکر شود زیرا بستر آن فراهم است و اداره کل بهزیستی ها در استان ها امکانات برای اسکان توانیابان را دارند و بچه های نمایش توانیابان نیز این تعامل را ایجاد خواهند کرد بنابراین زمینه ایجاد تعامل وجود دارد و حتی در جلسات مختلف بچه های تئاتر حوزه معلولین پیشنهاد برگزاری تورهای نمایش استانی را می دهند و وقتی این حرکت و این اقدامات بیشتر انجام شود، توانیابان نیز به جامعه بهتر و بیشتر معرفی می‌شوند و این مسئله مهمی است.

فرهاد فیاض‌بخش درباره اسکان و رضایتمندی گروه ها از این دوره از جشنواره نیز گفت: ما در حد توان و وسع خود می توانیم کار کنیم و در این جشنواره نیز سعی کردیم بهترین امکانات را در اختیار گروه های شرکت کننده در جشنواره قرار بدهیم.

وی افزود: برای اسکان گروه‌ها را در دو هتل اسکان دادیم و سایر امکانات نیز به همین تناسب فراهم کردیم و درواقع تمام برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری یک جشنواره با کیفیت و خوب را تا آنجا که در توان داشتیم انجام دادیم و امیدواریم که گروه های شرکت کننده نیز رضایتمندی لازم را از کیفیت برگزاری جشنواره و میزبانی بوشهر داشته باشند.

دبیر هفتمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین خلیج فارس یادآور شد: در بحث بودجه نیز هزینه‌کرد بسیار شفاف است و در حال حاضر حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر، افرادی هستند که در قالب گروه‌های شرکت کننده از استان ها و شهرهای مختلف منطقه به بوشهر آمدند و هزینه رفت و آمد اسکان و پذیرایی آنها شفاف و قابل محاسبه است.

وی گفت: برای جوایز جشنواره نیز دستورالعمل های مشخص وجود دارد و بنده به عنوان دبیر اجازه ندارم که در مقدار آن، تغییری ایجاد کنم ما حتی هزینه استفاده پلاتو ها نیز پرداخت کردیم و از این نظر مدیون کسی نیستیم و البته تشکر می‌کنیم از همکاری خوب انجمن نمایش استان بوشهر. همچنین تشکر ویژه از آقای دکتر پولادی ریشهری و معاون توانبخشی بهزیستی استان بوشهر دارم که اعتماد کردند به ما و موفق شدیم جشنواره را با کیفیت مطلوب و خوبی برگزار کنیم و امیدواریم که جشنواره بین المللی تئاتر معلولین را نیز در سال های آینده به میزبانی استان بوشهر برگزار کنیم.

هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس به دبیری فرهاد فیاض بخش، ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه در بوشهر در حال برگزار ی است.