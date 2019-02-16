به گزارش خبرنگار مهر، صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی ستاره های باقی مانده از نسل طلایی تیم ملی بسکتبال ایران هستند که همچنان به اردوهای آماده سازی این تیم دعوت می شوند. تیم ملی بسکتبال با همین بازیکنان در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ شرکت کرد و نایب قهرمانی این بازی ها را به دست آورد.

پیش از این بازی ها اما تیم ملی بسکتبال طی چهار پنجره درگیر رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین بود. این درگیری بعد از بازی های آسیایی هم با حضور در پنجره پنجم این مسابقات پیگیری شد. نفراتی مانند نیکخواه بهرامی و حامد حدادی برای بسیاری از اردوها و دیدارهای تیم ملی در انتخابی جام جهانی هم جزو گزینه های انتخابی کادر فنی بودند با این حال تیم ملی حساس ترین و شاید تعیین کننده ترین دیدارهای خود در چارچوب این مسابقات را بدون این ستاره ها برگزار می کنند درست مانند پنجره پنجم اما با شرایطی متفاوت.

برای پنجره پنجم انتخابی جام جهانی که آذرماه برگزار شد، صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شدند اما صمد به خاطر سفر به آمریکا و حامد به دلیل مسائل شخصی در تمرینات شرکت نکردند و به همین دلیل جایی در ترکیب منتخب برای دیدارهای این پنجره برابر استرالیا و فیلیپین نداشتند. (تیم ملی بسکتبال در این مرحله از مسابقات و در ملبورن مقابل استرالیا شکست خورد اما در مانیل موفق به شکستِ فیلیپین شد)

با این اوصاف و برای آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال پیش از پنجره ششم و پایانی انتخابی جام جهانی بازهم نام صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی در فهرست اردونشینان قرار گرفت. اتفاقا هر دو بازیکن هم در تهران حضور داشتند اما هیچ یک از آنها در ترکیب اصلی تیم ملی را در دیدارهای این پنجره نخواهند بود.

از ۱۶ بهمن ماه و همزمان با آغاز تمرینات تیم ملی بسکتبال در تالار آزادی، نیکخواه بهرامی به محل تمرینات رفت اما دیگر اردونشینان را در تمرینات همراهی نکرد. حضور این بازیکن در محل اردو چندین بار تکرار شد اما با لباس شخصی و بدون تمرین؛ به هر حال این بازیکن با وجود شرایط متفاوتی که نسبت به دیگر بازیکنان داشت و اینکه طی ماه های گذشته از فعالیت باشگاهی دور بوده، به اردو دعوت شد و قطعا به همین دلیل ترجیح داده شده که در ترکیب نهایی تیم ملی نباشد. نیکخواه بهرامی که در دو دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل اردن هم غایب بود در نهایت جمعه شب برای رسیدگی به کارهای شخصی خود به آمریکا بازگشت.

بدین ترتیب صمد نیکخواه بهرامی در پنجره ششم انتخابی جام جهانی غایب است همان طور که حامد حدادی هم در این مرحله کنار ملی پوشان نخواهد بود. این بازیکن به خاطر یکسری مسائل و کدورت های شخصی همزمان با آغاز اردوی تیم ملی راهی اهواز شد. حامد اما پنجشنبه گذشته به تالار آزادی رفت و برای حضور در اردو و تمرینات اعلام آمادگی کرد اما با مخالفت مهران شاهین طبع مواجه شد. به هر حال حامد یک هفته در کنار اردونشینان نبود و حتی در دیدارهای تدارکاتی برابر اردن هم غایب بود و قطعا سرمربی تیم ملی به این دلیل با بازگشت او مخالفت کرده است.

در هر صورت تیم ملی بسکتبال در پنجره پایانی مسابقات انتخابی جام جهانی همچون پنجره قبلی این رقابت ها، در غیاب صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی و به نوعی بدون حضور ستاره ها به میدان می رود به خصوص که ارسلان کاظمی هم در این پنجره حضور نخواهد داشت. این بازیکن همچون پنجره قبل اصلا به اردو دعوت نشده است.

دیدارهای این پنجره دوم و پنجم اسفندماه مقابل ژاپن و استرالیا برگزار می شود. در غیاب نیکخواه بهرامی و حدادی، مسئولیت کاپیتانی تیم ملی بسکتبال برای این دو دیدار بر عهده آرن داوودی است. داوودی در دیدارهای تدارکاتی برابر اردن و دیدارهای پنجره گذشته نیز به عنوان کاپیتان در ترکیب تیم ملی قرار داشت.

ایران در شرایطی میزبان دو دیدار حساس برابر ژاپن و استرالیا است که از مجموع ۱۰ دیدار گذشته خود در این رقابت ها صاحب ۷ برد شده و نتیجه ۳ دیدار را هم واگذار کرده است تا صعود خود به جام جهانی را تا حد زیادی قطعی کرده باشد.