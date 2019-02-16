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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

در مرکز نظارت بر تیم های ملی صورت گرفت؛

اولین تغییر در کمیته ملی المپیک/ پیمان فخری جای رحیمی را گرفت

اولین تغییر در کمیته ملی المپیک/ پیمان فخری جای رحیمی را گرفت

با پیشنهاد رئیس کمیته ملی المیک و مصوبه هیات اجرایی، ریاست مرکز نظارت بر تیم های ملی از اصغر رحیمی گرفته شد و به پیمان فخری داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر است که طی ۱۰ سال گذشته مدیریت مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک را هم عهده دار بود اما از دو ماه پیش این مسئولیت را کنار گذاشت. 

وی با پیشنهاد صالحی امیری و مصوبه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ریاست مرکز نظارت بر تیم های ملی این کمیته را عهده دار شد. از ابتدای تشکیل این مرکز این مسئولیت بر عهده اصغر رحیمی بود.

رحیمی درحالی از ریاست مرکزنظارت بر تیمهای کنار گذاشته شد که در بازی های المپیک نوجوانان آرژانتین سرپرستی کاروان اعزامی ایران را بر عهده داشت. وی برای بازی های آسیایی اندونزی هم سرپرست منتخب هیات اجرایی بود اما در اعتراض به اینکه به عنوان خبره ورزشی در فهرست اعضای مجمع انتخابی کمیته ملی المپیک قرار نگرفته از پذیرفتن این مسئولیت امتناع کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، طی یکسالی که از ریاست صالحی امیری در کمیته ملی المپیک می گذرد، این اولین اقدام وی برای تغییر و جابجایی در بدنه مدیریتی این کمیته است. 

کد مطلب 4543340
زینب حاجی حسینی

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