به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه محمودی در بیان وضعیت اعتبارات تخصیص‌یافته در بودجه ۹۸ برای حمایت از زنان سرپرست‌خانوار، گفت: ما در بند ۲۳ تبصره ۱۴ قانون هدفمندی یارانه‌ها توجه به این قشر را در اولویت قرار داده‌ایم، ضمن اینکه نام زنان سرپرست‌خانوار را در بخش‌های مختلف لایحه بودجه ۹۸ هم آورده‌ایم.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بخش‌هایی از بودجه ۹۸ که زنان سرپرست‌خانوار در آنها مورد توجه قرار گرفته‌اند، ادامه داد: ما در حوزه کمک به زندانیان، زنان سرپرست‌خانوار معسر را در اولویت قرار داده‌ایم، ضمن اینکه در حدود چهار بخش دیگر این لایحه هم حمایت از زنان سرپرست‌خانوار را در اولویت قرار داده‌ایم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اینکه آیا در لایحه بودجه ۹۸ به بیمه زنان خانه‌دار هم اشاره شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منابع مالی دولت محدود است، بنابراین تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای بیمه زنان خانه‌دار در لایحه بودجه ۹۸ محقق نشده است و چنانچه در زمان بررسی این لایحه در صحن مجلس این امکان وجود داشته باشد، سعی می‌کنیم نگاه ویژه‌ای به این بخش نیز داشته باشیم.

وی یادآور شد: البته در لایحه بودجه ۹۸ تخصیص ردیفی برای بیمه زنان سرپرست‌خانوار و قالیبافان به طور ویژه دیده شد و این در حالی است که چند سالی بود که بیمه قالیبافان در لوایح بودجه نیامده بود، اما در این دوره آن را مجدد احیا کردیم و در بودجه سالانه قرار داریم، همچنین بیمه رانندگان نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفت تا مشکل این قشر نیز برطرف شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: اقدام موثر دیگری را که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت حمایت از زنان سرپرست‌خانوار دنبال کردیم، این بود که در گام نخست آنها را شناسایی کنیم که لازم است برای تحقق این مهم سامانه‌ای ایجاد شود، ضمن اینکه هر زن سرپرست‌خانواری به حمایت مالی نیاز ندارد، بنابراین باید زنان معسری که از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند، شناسایی شوند تا بتوان روند تحت پوشش بیمه قرار گرفتن آنها را پیگیری کرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته قرار بود هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ نیز مباحث مطرح شده در جلسات را جمع‌بندی کنند و اگر اجازه بدهند و امکان جذب منابع جدید مالی هم وجود داشته باشد، می‌توان تخصیص ردیفی برای تحقق بیمه زنان خانه‌دار را هم پیگیری کرد.