رشد ۳۱ درصدی بیمه زنان خانه دار تحت پوشش تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه زنان خانه دار با سه نرخ حق بیمه متفاوت و قابل انتخاب برای متقاضیان ارائه می شود. نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه دار برای برخورداری از حمایت های بازنشستگی ۱۲ درصد؛ بازنشستگی و فوت(پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۴ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۱۸ درصد حقوق مبنای کسر حق بیمه است.

براساس آخرین آمار مربوط به زنان خانه دار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی؛ زنانی که با نرخ حق بیمه ۱۲ درصد تحت پوشش قرار گرفته اند از ۶۹ هزار و ۹۸۳ نفر در مرداد ماه سال ۹۶ به ۹۵ هزار و ۸۹۴ نفر در مرداد سال جاری رسیده است که رشد ۳۷ درصدی را در یک سال گذشته نشان می دهد.

تعداد زنان خانه داری که با نرخ حق بیمه ۱۴ درصد تحت پوشش قرار گرفته اند، از ۱۵ هزار و ۹۴۶ نفر در مرداد ۹۶ به ۲۲ هزار و ۱۱۵ نفر در مرداد ۹۷ رسیده و رشد ۳۸ و ۷ دهم درصدی داشته است. همچنین تعداد زنان خانه داری که با نرخ حق بیمه ۱۸ درصد تحت پوشش قرار گرفته اند از ۳۰ هزار و ۱۹۷ نفر در مرداد ۹۶ به ۳۴ هزار و ۸۶۰ نفر در مرداد ۹۷ رسیده است و رشد ۱۵ و ۴ درهم درصدی را نشان می دهد.

تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ سال اعم از مجرد یا متاهل می توانند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور با قرار گرفتن تحت پوشش بیمه زنان خانه دار از خدمات این سازمان بهره مند شوند.

بیمه زنان خانه دار از جمله حمایت‏هایی است که به زنان ارائه می شود و فرآیند ورود به جمع بیمه شدگان تأمین اجتماعی بر اساس این قانون به سادگی انجام می شود.

از دیگر ویژگی های خاص بیمه زنان خانه دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است. متقاضیانی که کمتر از ۵ سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند می توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شواری عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب انتخاب کنند. در سال جاری حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه معادل ۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال و حداکثر آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.

انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه دار است. به عبارت دیگر در صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، نیازی به پرداخت سرانه درمان نمی باشد و در غیر این صورت می توانند با پرداخت سرانه درمان مصوب از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند.

حق سرانه درمان هر ســال بــه تصویب هیــأت وزیران می رســد و در سال جاری ۴۴ هزار تومان برای هر نفر تعیین شده است.