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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

حمله تروریستها به نیروهای امنیتی مصر در صحرای سیناء

حمله تروریستها به نیروهای امنیتی مصر در صحرای سیناء

سخنگوی نیروهای مسلح مصر از کشته و زخمی شدن ۱۵ نیروی امنیتی و هلاکت ۷ تروریست در جریان درگیری در شمال صحرای سیناء خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «تامر الرفاعی» سخنگوی نیروهای مسلح مصر اعلام کرد که عناصر تروریست به یکی از اماکن متعلق به نیروهای امنیتی در شمال صحرای سیناء حمله کردند و نیروهای امنیتی با این تروریستها درگیر شدند.

وی در ادامه افزود: در جریان این درگیری ها دستکم ۷ عنصر تروریست به هلاکت رسید.

الرفاعی تاکید کرد: همچنین دستکم ۱۴ نیروی امنیتی مصری مجروح و یک نیرو کشته شد.

نیروهای ارتش و پلیس مصر از فوریه گذشته عملیات گسترده ای را در صحرای سیناء علیه تروریستها و با هدف تأمین امنیت مرزهای غربی و جنوبی مصر آغاز کرده اند.

کد مطلب 4543527

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