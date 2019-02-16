موفقیت کودکان ایرانی در مسابقه نقاشی «بنسکا» بلغارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌ کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در مسابقه نقاشی «بنسکا» کشور بلغارستان که با موضوع جشن و شادی به همراه دوستان برگزار شد از بین ۶۶۱۰ اثر از ۵۳ کشور جهان ۲۳ نفر از اعضای مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موفق به کسب نشان‌های طلا، نقره و برنز و دیپلم افتخار این دوره از مسابقه شده‌اند.

محمد امیریان ۷ ساله و روشنا غلام‌زاده هر ۲ از مرکز فرهنگی‌هنری کانون بهبهان استان خوزستان هر یک نشان طلا و دیپلم افتخار این مسابقه را دریافت کردند.

محمدمهدی اکبرنیا ۹ ساله از مرکز فرهنگی هنری شماره یک کانون استان اردبیل و کوثر قهرمانی ۱۳ ساله از مرکز فرهنگی هنری کانون مهاباد استان آذربایجان غربی هر یک موفق به دریافت نشان نقره و دیپلم افتخار این مسابقه شدند.

همچنین فاطمه عبیری ۶ ساله از مرکز علوم کانون تهران، حسنی اسکندری از مرکز فرهنگی هنری کانون شیرین‌سو استان همدان، علی مهراب‌فر ۸ ساله از مرکز فرهنگی هنری شماره ۲ کانون اهواز استان خوزستان و طناز طباطبایی ۶ ساله از مرکز فرهنگی هنری کانون آباده استان فارس نشان برنز و دیپلم افتخار این مسابقه را از آن خود کردند.

دیپلم افتخار این مسابقه را محمدجواد سالمی ۱۱ ساله از مرکز فرهنگی هنری کانون اسدآباد استان همدان، نگین تاجیک ۱۲ ساله از مرکز فرهنگی هنری کانون کهریزسنگ استان اصفهان، محیا سعیدی ۵ ساله از مرکز فرهنگی هنری کانون اراک استان مرکزی، هانیه موسوی ۱۲ ساله از مرکز فرهنگی هنری کانون نیر استان اردبیل کسب کردند.

سارینا حسین‌زاده ۵ ساله از مرکز فرهنگی هنری کانون اصلاندوز استان اردبیل، ثنا سروش ۱۳ ساله از مرکز فرهنگی هنری کانون میاندوآب استان آذربایجان غربی، مریم مولودی ۸ ساله از مرکز فرهنگی هنری کانون ارومیه استان آذربایجان غربی، فاطمه موسعلی ۱۲ ساله از مرکز فرهنگی هنری شماره ۲ کانون همدان، محسن کلته ۱۴ ساله و ام‌الکثوم دیه‌جی ۱۵ ساله هر ۲ از مرکز فرهنگی هنری کانون گمیشان استان گلستان، مائده تقی‌زاده ۱۴ ساله از مرکز فرهنگی هنری کانون گنبد استان گلستان نیز، دیپلم افتخار این مسابقه را کسب کردند.

همچنین دیپلم افتخار این مسابقه به امیرحسین نوری ۱۱ ساله از مرکز فرهنگی هنری شماره ۱۴ کانون تهران و مهشید نوروزی نیز ۱۱ ساله از مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون تهران، عارف نظری ۱۲ ساله از مرکز فرهنگی هنری کانون زرین‌آباد استان زنجان و ترنم کسرایی ۴ ساله از مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون تهران، تعلق گرفت.