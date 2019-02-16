به گزارش خبرگزاری مهر، محفل طنز «در حلقه رندان» که به صد و پنجاه و یکمین نوبت خود رسیده است، فردا با اجرای امیرحسین مدرس از ساعت ۱۷ در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود.

عباس سجادی مجری و کارشناس ادبیات و موسیقی به عنوان مهمان ویژه در این برنامه حضور خواهد داشت.

شعرخوانی شاعران و طنزپردازان، توضیحات اکبر کتابدار کارشناس ادبی درباره ادبیات طنز، اجرای آیتم شوخی با اخبار توسط صابر قدیمی، اجرای استندآپ کمدی توسط سعید طلایی و اجرای موسیقی توسط مهدی فرج الهی از دیگر بخش های این نوبت از محفل «در حلقه رندان» است.

در این برنامه از کیومرث منشی زاده نیز در بخشی با عنوان یادی از گذشته یاد خواهد شد.

کیومرث منشی‌زاده در سال ۱۳۱۷ شمسی در جیرفت زاده شد. او دوره تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی را در زادگاهش به پایان رساند و سپس عازم تهران شد و در رشته اقتصاد از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شد. وی بعد به آمریکا رفت و تحصیلات خود را در زمینه ریاضیات و فیزیک اتمی دنبال کرد. پس از پایان تحصیلات به ایران بازگشت و در سازمان برنامه و بودجه به کار پرداخت.

«سفرنامه مرد مالیخولیایی رنگ‌پریده»، «یک شعر بلند»، «قرمزتر از سفید» و «گزیده اشعار» از جمله کتاب هایی است که تاکنون از این نویسنده منتشر کرده است.

همچنین شرکت کنندگان در این محفل می توانند با نوشتن شرحی بر یک کاریکاتور در مسابقه ذوق آزمایی «در حلقه رندان» شرکت کرده و جایزه بهترین شرح عکس نویسی را دریافت کنند.