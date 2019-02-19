به گزارش خبرنگار مهر، گروه مطالعات فلسفه و دین دانشگاه روآن ایالات متحده، کنفرانس اخلاقیات فارغ‌التحصیلان ارشد دانشگاه روآن را در روز ۱۲ آوریل ۲۰۱۹ برگزار می‌کند.

محور موضوعات شامل اخلاقیات و مسائل مربوط به آن، اخلاق کاربردی، متا اخلاق، اخلاق قانونی، فلسفه جنسی و نژاد و فلسفه حقوق است.

علاقمندان به شرکت در کنفرانس می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل millere@rowan.edu در این کنفرانس حضور و مشارکت یابند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://academics.rowan.edu/chss/departments/philosophy/index.html مراجعه گردد.