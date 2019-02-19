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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹

کنفرانس اخلاقیات فارغ‌التحصیلان ارشد دانشگاه روآن برگزار می شود

کنفرانس اخلاقیات فارغ‌التحصیلان ارشد دانشگاه روآن برگزار می شود

کنفرانس اخلاقیات فارغ‌التحصیلان ارشد دانشگاه روآن، در آوریل ۲۰۱۹ در ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه مطالعات فلسفه و دین دانشگاه روآن ایالات متحده، کنفرانس اخلاقیات فارغ‌التحصیلان ارشد دانشگاه روآن را در روز ۱۲ آوریل ۲۰۱۹ برگزار می‌کند.

محور موضوعات شامل اخلاقیات و مسائل مربوط به آن، اخلاق کاربردی، متا اخلاق، اخلاق قانونی، فلسفه جنسی و نژاد و فلسفه حقوق است.

علاقمندان به شرکت در کنفرانس می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل millere@rowan.edu  در این کنفرانس حضور و مشارکت یابند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://academics.rowan.edu/chss/departments/philosophy/index.html مراجعه گردد.

کد مطلب 4545669
سارا فرجی

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