رشد اندک سهام آسیایی با از سرگیری مذاکرات تجاری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، پس از آغاز دور جدید مذاکرات تجاری چین و آمریکا در واشنگتن سهام آسیایی اندکی رشد کرد. این درحالی است که سرمایه‌گذاران منتظر انتشار صورت‌جلسه‌های فدرال‌رزرو هستند تا بتوانند سرنخ‌هایی در مورد سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره و کاهش ترازنامه این بانک، به دست آورند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن توانست در ابتدای معاملات ۰.۲ درصد رشد کند. نیکی ژاپن ۰.۸۴ درصد رشد کرد.

در معاملات دیشب اس‌اندپی۵۰۰، به کمک نتایج امیدوارکننده از سوی وال‌مارت، ۰.۱۵ درصد بالا آمد. در حالی که نزدک ۰.۱۹ درصد رشد کرد و هفتمین جلسه سود پیاپی خود را ثبت کرد.

بازارهای چین هم امروز در ابتدای معاملات رشد کردند. شاخص کامپوزیت شانگهای ۰.۲ درصد سود کرد، درحالی که کامپوزیت شن‌زن ۰.۳۲ درصد بالا آمد.

شاخص هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۱.۰۴ درصد جهش کرد.

ترامپ سه‌شنبه شب گفت که مذاکرات تجاری آمریکا و چین به خوبی پیش می‌رود و اشاره کرد با تمدید ضرب‌الاجل ۱ مارچ، مشکلی ندارد.

حالا سرمایه‌گذاران منتظرند ترامپ ماه آینده با رییس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ دیدار کند تا توافق تجاری امضا شود.

در بازار ارز، شاخص دلار که دیروز تا حدود ۹۷ واحد بالا رفته بود، امروز در ۹۶.۴۷۵ واحد تثبیت شد.

در برابر ین، نرخ برابری دلار که در اوایل معاملات امروز در ۱۱۰.۵۱ قرار داشت، تا ۱۱۰.۸۵ تقویت شد.