تمدید طرح بخشودگی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه تا ۷ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، ذوالفقار یزدان مهر با اشاره به تمدید طرح بخشودگی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان گفت: با توجه به تقاضاها و درخواست های مکرر دانش آموختگان در خصوص تمدید طرح بخشودگی جرایم و به جهت رعایت حال این فارغ التحصیلان، مقرر شد به مناسبت فرار رسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) این طرح تا ۷ اسفند ماه تمدید شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در زمان اجرای این طرح، دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند با بازپرداخت بدهی خود بصورت یکجا و بروز کردن معوقات خود صرفاً از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به نشانی bp.swf.ir از بخشودگی صددرصدی و ۵۰ درصدی جرائم متعلقه بابت عدم پرداخت به موقع اقساط بهره مند شوند.

براساس این گزارش، طرح بخشودگی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از ۱۴ بهمن ماه آغاز شده بود.