مرتضی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص عملکرد پرسپولیس در هفته های گذشته اظهار داشت: پرسپولیس در نیم فصل دوم شرایط متفاوتی را تقریبا پیدا کرده است. این تیم بعد از گذشت دوسال که از سوی فیفا محروم شده بود توانست بازیکن بگیرد تا حداقل نیمکت خوبی را داشته باشد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس افزود: تمام بازیکنانی که پرسپولیس گرفته است شاخص هستند. البته شناخت از ماریو بودیمیر کم است اما قطعا توانایی هایش را در طول زمانی که برای پرسپولیس بازی می کند متوجه خواهیم شد.

وی در ادامه اظهار داشت: بازیکنان پرسپولیس باید بازی به بازی پیشرفت کنند. تازه واردها هم نیاز دارند تا خودشان را در تمرینات بطور ویژه تر آماده کنند تا هرچه زودتر به شرایط ایده آل در قالب ترکیب تیمی پرسپولیس برسند.

فنونی زاده درباره بازی های فشرده پرسپولیس در سه ماه آینده تصریح کرد: پرسپولیس نیمکت خیلی خوبی دارد. این تیم باید هر سه چهار روز یکبار بازی کند. اگر اینچنین بازیکنانی نداشت قطعا به مشکل می خورد. برنامه ریزی لیگ به قدری فشرده است که امیدوارم آسیبی به بازیکنان وارد نکند. پرسپولیس باید از تمام بازیکنان خود استفاده کند تا آنها بتوانند همیشه در شرایط بازی کردن قرار بگیرند.

پیشکسوت پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: در فصل جاری مسابقات لیگ برتر تیم های مدعی قهرمانی بیشتر از همیشه هستندو سپاهان، استقلال، تراکتورسازی و حتی پدیده می توانند برای حریفان خود دردسرساز شوند. پرسپولیس باید حواسش را جمع کند که از کورس قهرمانی عقب نماند. وگرنه هت تریک قهرمانی اش سخت می شود.