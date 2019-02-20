به گزارش خبرنگار مهر، شکر عبدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: سالیانه بیش از ۲۱ هزار نفر در اردوهای راهیان نور حاضر میشوند تا از نزدیک با جلوههای ماندگار ایثار و فداکاری رزمندگان دفاع مقدس آشنا شوند.
وی از اعزام بیش از ۱۳ هزار نفر به مناطق عملیاتی تحت عنوان کاروانهای راهیان نور در طی سال جاری خبر داد و افزود: از ۹ اسفندماه سال جاری کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل از برگزاری کاروانهای راهیان نور مناطق جنوبی کشور به مدت پنج روز خبر داد و یادآور شد: اعزام کاروانهای راهیان نور دانشجویی از ۱۹ اسفند شروع شده و کاروانهای عمومی و اقشار مردم نیز از ۲۳ اسفند تا ۱۲ فروردین در مناطق عملیاتی حاضر خواهند شد.
عبدی با پیش بینی اعزام بیش از هفت هزار نفر از علاقه مندان در مناطق جنگی دوران دفاع مقدس در طی ماه جاری و اوایل سال جدید خبر داد و افزود: در کاروانهای راهیان نور کیفیت برنامهها و مفاهیم آموزشی و فرهنگی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی یادآور شد: توجه به برگزاری باشکوه و منظم اردوهای راهیان نور مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده تا از گنجینه ارزشمند ایثارگری تبلور یافته در دوران دفاع مقدس و یادوارههای شهدا نهایت استفاده را برد.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با قدردانی از مساعدت آموزش و پرورش، مراکز علمی و دانشگاهی و بسیج محلات که سپاه استان را در برگزاری اردوهای راهیان نور یاری می کنند، افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و مجاهدت رزمندگان جزو برنامههای اولویت دار بسیج است.
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