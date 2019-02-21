به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال خوزستان که با حضور وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در استان خوزستان صنایع بزرگ، مادر و سرمایه بر به میزان قابل ملاحظه ای وجود دارد ولی در ازای آن صنایع مادر معادل با سرمایه گذاری های خود، اشتغالزایی ایجاد نکرده است.

وی افزود: در خوزستان نیاز بوده که سرمایه گذاری برای صنایع مادر و اصلی استان منشأ تولیدات بعدی و نهایی در بخش های پایین دستی ایجاد شود.

استاندار خوزستان بیان کرد: در صنایع بالادستی خوزستان عمده سرمایه گذاری ها را دولت انجام داده ولی در صنایع پائین دستی و میانی به علت جنگ و مشکلات بعد از آن بخش خصوصی توانمند و جدی آنطور که باید و شاید شکل نگرفته و از استان های هم تراز عقب مانده است.

شریعتی با بیان اینکه سرمایه گذاری یک و نیم میلیون دلاری طرح ۵۵۰ هزار هکتاری منجر به بهبود تولید، افزایش اشتغالزایی و توسعه کشاورزی در خوزستان شده است، گفت: در این مسیر نیازمند سرمایه گذاری های تکمیلی هستیم، یعنی وقتی بالغ بر ۶۰۰ هزار هکتار در طرح آبیاری مدرن سرمایه‌گذاری شده باید الگوی کشت هم در این اراضی رعایت شود.

وی با تأکید بر لزوم فراهم سازی زیرساخت ها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد: بر اساس برنامه ریزی باید۸۰ هزار هکتار از این زمین ها در کشت پائیزه به چغندر اختصاص یابد که در نهایت هم برای تکمیل آن باید ۱۰ کارخانه قند با ظرفیت تولید ۱۰ تُن راه اندازی شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه فراهم شدن زیرساخت های سرمایه گذاری منجر به انباشت سرمایه و حرکت بخش خصوصی در استان می شود، گفت: طی ۱۵ سال اخیر برخی از مشکلات از جمله بارندگی کم و آب و هوای نامطلوب، رغبت را برای ماندگاری و سرمایه گذاری کم کرده بود ولی امسال بارندگی های خوبی داشتیم که در نتیجه منجر به تلطیف آب و هوا و رفع خشکسالی حاکم بر بخش کشاورزی شد.

شریعتی گفت: در خوزستان روزانه دو میلیون ۶۷۰ هزار بشکه نفت تولید می شود که با برنامه ریزی های انجام شده و تعریف پروژه های جدید نفتی این میزان به سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا می کند.

وی تأکید کرد: وزارت نفت مسئولیت توسعه خوزستان را به عهده بگیرد و در این مسیر گام بردارد.

استاندار خوزرستان با اشاره به لزوم انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران نسبت به مخازن نفتی ایجاد شده در خوزستان ادامه داد: طرح آمایش خوزستان تدوین شده و نفت باید محوریت توسعه خوزستان را برعهده داشته باشد.