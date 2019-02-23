به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غنیان ظهر شنبه در کارگروه اشتغال استان سمنان که به میزبانی استانداری برگزار شد، با بیان اینکه ۹هزار و ۷۱۴ فرصت شغلی توسط دستگاه‌های اجرایی استان ایجاد شده است، ابراز کرد: این‌ میزان از اشتغال‌زایی نشان دهنده تحقق ۹۱ درصدی تعهد اشتغال استان توسط دستگاه‌های اجرایی تاکنون است.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با ۹۶ و ۹۲ درصد، بیشترین میزان تعهد اشتغال ایجاد شده را به خود اختصاص داده‌اند.

دبیر کارگروه اشتغال استان سمنان با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان تا پایان سال‌جاری، میزان ‌تعهد اشتغال خود را اجرایی می‌کنند، ابراز کرد: شهرستان‌های سرخه و شاهرود با ۹۸ درصد تحقق اشتغال، بیشترین میزان ایجاد اشتغال تعهد شده را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

غنیان بیان کرد: سهم استان سمنان از اعتبار ابلاغی مشاغل خانگی سال ۹۷، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محاسبه شده که از این ‌میزان تاکنون ۸۱.۶۲ درصد آن‌ به متقاضیان پرداخت شده است.