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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

تحقق ۳۱ درصدی تعهد اشتغال در فامنین تا پایان مهرماه

تحقق ۳۱ درصدی تعهد اشتغال در فامنین تا پایان مهرماه

همدان– فرماندار شهرستان فامنین از تحقق ۳۱ درصدی تعهد اشتغال تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: اعتبارات حوزه مشاغل خانگی در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحی عصر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان فامنین که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: تا تاریخ هشتم آبان‌ماه، تعداد ۳۱۵ فرصت شغلی جدید در سامانه رصد ثبت شده و تاکنون ۳۱ درصد از تعهد اشتغال شهرستان محقق شده است.

وی با اشاره به روند مطلوب اشتغال‌زایی در سال گذشته یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ تعهد اشتغال شهرستان ۸۳۹ نفر بود که با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی، ۱۰۳۱ فرصت شغلی به ثبت رسید و فامنین با تحقق ۱۲۳ درصدی، در میان چهار شهرستان برتر استان همدان قرار گرفت.

فتحی ادامه داد: در سال گذشته از محل تسهیلات مشاغل خانگی و تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۴۲۳ طرح با مجموع اعتباری بیش از ۵۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان از سوی بانک‌های عامل تصویب و پرداخت شد که برای ۳۳۶ نفر اشتغال‌زایی به همراه داشت.

فرماندار فامنین همچنین با اشاره به درخشش این شهرستان در جذب اعتبارات مشاغل خانگی گفت: در سال گذشته با وجود تخصیص اولیه ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار، مجموع ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات در این حوزه پرداخت شد و این میزان بیانگر تحقق ۱۱۹ درصدی نسبت به تعهدات شهرستان است؛ در حالی که میانگین جذب استانی تنها ۷۵ درصد بوده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ و بر اساس تبصره (۱۵) بودجه، برای شهرستان فامنین ۱۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال قبل دو برابر افزایش یافته و سهم فامنین از مجموعه اعتبارات استانی در حوزه مشاغل خانگی ۵ درصد است.

فتحی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، گفت: روند حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی در شهرستان فامنین رو به رشد است و با استمرار هماهنگی و هم‌افزایی بین ادارات و بانک‌ها، شاهد تحقق کامل تعهد اشتغال و ارتقای جایگاه این شهرستان در سطح استان خواهیم بود.

کد مطلب 6641504

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