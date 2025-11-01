تحقق ۳۱ درصدی تعهد اشتغال در فامنین تا پایان مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحی عصر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان فامنین که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: تا تاریخ هشتم آبان‌ماه، تعداد ۳۱۵ فرصت شغلی جدید در سامانه رصد ثبت شده و تاکنون ۳۱ درصد از تعهد اشتغال شهرستان محقق شده است.

وی با اشاره به روند مطلوب اشتغال‌زایی در سال گذشته یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ تعهد اشتغال شهرستان ۸۳۹ نفر بود که با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی، ۱۰۳۱ فرصت شغلی به ثبت رسید و فامنین با تحقق ۱۲۳ درصدی، در میان چهار شهرستان برتر استان همدان قرار گرفت.

فتحی ادامه داد: در سال گذشته از محل تسهیلات مشاغل خانگی و تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۴۲۳ طرح با مجموع اعتباری بیش از ۵۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان از سوی بانک‌های عامل تصویب و پرداخت شد که برای ۳۳۶ نفر اشتغال‌زایی به همراه داشت.

فرماندار فامنین همچنین با اشاره به درخشش این شهرستان در جذب اعتبارات مشاغل خانگی گفت: در سال گذشته با وجود تخصیص اولیه ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار، مجموع ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات در این حوزه پرداخت شد و این میزان بیانگر تحقق ۱۱۹ درصدی نسبت به تعهدات شهرستان است؛ در حالی که میانگین جذب استانی تنها ۷۵ درصد بوده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ و بر اساس تبصره (۱۵) بودجه، برای شهرستان فامنین ۱۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال قبل دو برابر افزایش یافته و سهم فامنین از مجموعه اعتبارات استانی در حوزه مشاغل خانگی ۵ درصد است.

فتحی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، گفت: روند حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی در شهرستان فامنین رو به رشد است و با استمرار هماهنگی و هم‌افزایی بین ادارات و بانک‌ها، شاهد تحقق کامل تعهد اشتغال و ارتقای جایگاه این شهرستان در سطح استان خواهیم بود.