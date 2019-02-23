به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق قره باقری در تشریح این خبر اظهار کرد: با دریافت خبری مبنی بر اینکه یکی از فروشندگان مواد محترقه در جنوب پایتخت با راه اندازی کارگاهی در شهرک صنعتی شریف آباد درصدد تولید مواد محترقه غیر مجاز است، شناسایی و دستگیری متهم و دستور کار ماموران پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی پایتخت قرار گرفت.

رئیس پایگاه هشتم امنیت عمومی بیان داشت: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که خبر صحت دارد و کارگاه تولیدی مواد محترقه متهم شناسایی و ماموران نتیجه تحقیقات انجام شده را در اختیار مقام قضائی قرار دادند.

وی گفت: ماموران موفق شدند ضمن دستگیری متهم در بازرسی انجام شده از مخفیگاه وی ۱۱۳ هزار و ۲۳۸ عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز و پر خطر را کشف کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه علاوه بر مواد محترقه آماده تعدادی مواد خام برای درست کردن مواد محترقه نیز کشف شده است، افزود: متهمان به همراه اموال کشف شده در اختیار پلیس آگاهی پایتخت برای تحقیقات تکمیلی قرار گرفت.