  1. جامعه
  2. انتظامی
۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

سردار رحیمی:

کنترل نامحسوس پلیس در مراکز خرید/ مردم در شلوغی اسفند احتیاط کنند

کنترل نامحسوس پلیس در مراکز خرید/ مردم در شلوغی اسفند احتیاط کنند

رئیس پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: ماه اسفند ماه شلوغی هم برای مردم و هم برای پلیس است. ده‌ها تیم در مراکز عمده خرید فعال شدند و کنترل نامحسوس می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه بازدید از طرح رعد ۲۲ پلیس پیشگیری پایتخت در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ماه پایانی سال و حضور مردم در مراکز خرید اظهار کرد: ماه اسفند ماه شلوغی هم برای مردم هست و برای پلیس، حضور مردم در این ماه بیشتر شده و مراکز خرید شلوغ شده است.

رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان این که تمهیدات لازم برای جلوگیری از کیف قاپی در نظر گرفته‌ایم افزود: ده ها تیم در مراکز عمده خرید فعال شدند و کنترل نامحسوس می کنند.

سردار رحیمی گفت: البته در وهله اول مردم باید رعایت کنند و تاکید کنند خودشان رمز کارتهای بانکی را وارد کنند و به فروشنده ها اعتماد نکنند.

وی در پایان گفت: در این ماه پلیس با امادگی کامل در اختیار مردم است.

سردار رحیمی خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی تهران بزرگ به شدت با افرادی که اقدام به تهیه و توزیع مواد محترقه برای چهارشنبه آخر سال می کنند برخورد می‌کند.

وی افزود: تا الان ما بیش از ۵ انبار مواد محترقه بزرگ و توسط پلیس پیشگیری و امنیت و آگاهی کشف کردیم و طرح ویژه مبارزه با فروشندگان مواد محترقه بخصوص غیرمجاز الان در حال اجرا است.

کد مطلب 4546586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها