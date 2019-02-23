به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ عصر امروز پس از تساوی تیمش در برابر نفت مسجدسلیمان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: با وجود اینکه در این فصل برای اولین بار است که به مسجدسلیمان می‌آیم ولی پیش‌بینی یک بازی سخت را داشتیم.

وی افزود: زمین چمن ورزشگاه مسجدسلیمان کیفیت لازم را نداشت و امکان انجام بازی خوب به ما و حتی تیم حریف را نمی‌داد.

ایوانکوویچ با بیان اینکه تماشاگران فرصت نکردند یک بازی خوب را امروز تماشا کنند، بیان کرد: شرایط به گونه ای بود که بازی خوب از آب درنیامد هرچند ما مثل همه بازی‌های قبلی خود با هدف کسب پیروزی وارد زمین شدیم. البته پرسپولیس در هر بازی برای کسب پیروزی به میدان می‌رود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران عنوان کرد: با شرایطی که در مورد آن صحبت کردم و سفر خسته کننده که تا رسیدن به مسجدسلیمان داشتیم؛ کسب یک امتیاز هم از این بازی برای ما راضی کننده بود.

ایوانکوویچ توضیح داد: در هر بازی برای پیروزی و گل زدن وارد میدان می‌شویم ولی برخی موارد در دستیابی به این هدف موفق نمی‌شویم چون در آن سوی میدان هم حریف صف‌آرایی کرده است. در این بازی ما با چند مهاجم بازی کردیم ضمن اینکه تعویض های ما همگی هجومی بودند.

وی افزود: در چنین زمینی نمی‌توانستیم به خوبی فوتبال بازی کنیم و حتی نمی‌توانستم بشار رسن را زودتر وارد زمین کنم در حالیکه اسدی جوان که انرژی بالایی داشت را زودتر وارد زمین کردم و او هجومی تر بازی کرد.

ایوانکوویچ در خصوص اینکه امروز پرسپولیس در میانه میدان خوب عمل نکرد نیز گفت: موافق هستم چون در میانه میدان ما برتری نسبت به حریف نداشتیم. خیلی از دوئل ها را از دست دادیم و باید بهتر عمل می‌کردیم البته نباید فراموش کرد که بازیکنان نفت هم در میانه میدان خوب بودند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در خصوص منظور وی از ضعف در میانه میدان متوجه سروش رفیعی است؟ اظهار کرد: منظور من فقط رفیعی نبود بلکه کلیه اعضای خط میانی را گفتم و از همه آنها به جز نوراللهی انتظار بازی با کیفیتی داشتم.

ایوانکوویچ در خصوص هواداران مسجدسلیمان در این بازی نیز گفت: به تماشاگران نفت تبریک می‌گویم آنها امروز پرشور بودند و این خصلت فوتبال خوزستان است. هواداران نفت آبادان هم بسیار پرشور هستند و به خوبی از تیمشان حمایت می‌کنند.

وی در خصوص اینکه شایعه شده در پایان فصل به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب می‌شود، گفت: من با هیچکس صحبتی در این زمینه نداشته‌ام و حتی نمی‌دانم برای تیم ملی به دنبال چه‌کسی هستند. فعلا تمرکز من روی تیم پرسپولیس است اما اینکه در آینده چه اتفاقی می‌افتد مشخص نیست چون در شغل ما کسی از فردایش خبر ندارد.