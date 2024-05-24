  1. استانها
  2. بوشهر
۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۵۲

امام جمعه عسلویه:

مردم ایران خدمتگزاری پاک و مخلص را از دست دادند

مردم ایران خدمتگزاری پاک و مخلص را از دست دادند

بوشهر- امام جمعه عسلویه گفت: در حادثه شهادت شهدای خدمت، مردم ایران خدمتگزاری پاک و مخلص را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با تسلیت حادثه دلخراش شهادت شهیدان خدمت رئیس جمهور عزیز، محبوب، مردمی، مؤمن و انقلابی و همراهان ایشان اظهار کرد: شهادت شهدای خدمت مصیبت سخت و سنگین، جانکاه و جانسوز غمبار است.

وی با اشاره به اینکه ملت پدر عظیم القدر را از دست داد خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب فرمودند ملت کسی را از دست داد که مصداق بارز خدمتگزار صدیق بود؛ انسان والا گهری از دست دادیم.

هاشمی نژاد افزود: وزیر خارجه شهید امیر عبدالهیان از وزرای گرانقدر این دولت و شخصیت بزرگی بود. پدر بزرگوار آیت الله آل هاشم با آن عظمت می‌گفت پدر من بودی. خیلی اهل تقوا بود و می‌خواستم بر من نماز بخواند اما پدر داغ پسر دید و بر ایشان نماز خواند. هر کدام از این عزیزان شهدای خدمت شخصیت‌های گرانقدری بودند.

امام جمعه عسلویه اضافه کرد: بعضی‌ها قدر رئیس جمهور عزیز را ندانستند، ایشان را نپذیرفتند و بعضی آمدند گفتند ما را حلال کنید. برخی هنوز از حماقت و لجاجت در مسیر قبل حرکت می‌کنند.

وی بیان کرد: کسانی بودند مسئولیتی داشتند و در اقامه نماز بر پیکر این انسان بزرگ شرکت نکردند؛ اینها لیاقت و سعادت نداشتند. آن خانمی که از کرمانشاه تا تهران آمده بود که صرفاً بر پیکر شهدا نماز بخواند او لیاقت داشت.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد تاکید کرد: آیت الله رئیسی در بعضی ویژگی‌ها کم نظیر و برجسته بود، اخلاص ایشان مثال زدنی بود و غیر از رضای حق هیچ چیز نمی‌خواست.

وی ادامه داد: آیت الله رئیسی خدایی بود و خدا این عزت را به او داد و خدمت خالصانه و صادقانه کردند. چهار میلیون نفر برای تشییع جنازه او در مشهد جمع شدند. ایشان فردی مردم‌دار، جهادی، پاکدست، اهل کار جهادی و پیگیر بود.

امام جمعه عسلویه افزود: آیت الله رئیسی سعه صدر و بخشش داشت و از خدا برای کسی که در مناظره‌ها به او تهمت زده بود طلب مغفرت کرد؛ رئیس جمهوری در طراز جمهوری اسلامی بود و شعار انقلابی بودن و جهادی را به میدان عمل آورد و ایشان از دلخوشی های رهبر عزیز انقلاب بودند.

کد مطلب 6117572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها