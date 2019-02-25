اجرای ۱۵ طرح با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی در جغتای

به گزارش خبرنگارمهر، علی دستورانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره منابع طبیعی جغتای اظهار کرد: از محل صندوق توسعه ملی هشت میلیارد و۵۳۰ ریال برای اجرای طرحهای آبخیزداری و احیای مراتع در این شهرستان جذب شد.

وی افزود: با این اعتبار ۱۵ طرح شامل بند سنگ ملات، عملیات احیای مراتع و جنگل کاری در دست اجرا قرار گرفته اند که در این راستا بندسنگ ملات در حوزه روستای کهنه با ۱۰ متر ارتفاع، حجم مخزن ۶۰ هزار مترمکعب و حجم سازه دو هزار و ۲۰۰ مترمکعب با هزینه پنج میلیارد و ۳۰ میلیون ریال و بندسنگ ملات حوزه شهری با ۲۰ هزارمتر مکعب و اعتبار ۷۰۰ میلیون ریال تکمیل شده اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جغتای ادامه داد: اجرای دو بندسنگ ملات با هدف رفع مشکلات کم آبی، کنترل روان آبها، مهار سیلابها انجام شده است.

وی تصریح کرد: همچنین یک میلیارد و۳۰۰ میلیون ریال برای اجرای عملیات اصلاح و احیا(کپه کاری) مراتع و ۳۶۰ میلیون ریال برای جنگلکاری در سطح ۱۵ هکتار از عرصه های منابع طبیعی جغتای هزینه می شود.

دستورانی در خصوص پرونده های تصرف اراضی ملی نیز گفت: از ابتدای امسال تا کنون با تلاش ماموران یگان حفاظت ۲۵۴ هزار مترمربع زمین ملی در جغتای رفع تصرف شده است و۹۲ فقره پرونده در این راستا برای عرصه های منابع طبیعی این شهرستان تشکیل شده است.