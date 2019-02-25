به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان مرکزی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی موفق به طراحی و نمونه‌سازی مته حفاری به عمق ۱۵ متر با قطر حفاری متغیر شد.

محمدرضا عزیز محمدی، مدیرعامل این شرکت خاطرنشان کرد: از این مته برای حفر چاله‌های تیر برق، دکل‌های فشار قوی و ضعیف، چاله‌های ضد زلزله و همچنین برای حوزه آب و فاضلاب استفاده می‌شود.

به گفته عزیزمحمدی این محصول با تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی نمونه‌سازی شده و از مراجع ذی صلاح دارای تاییدیه است.

وی ورود این مته حفاری به بازار را منوط به رفع نواقص و استانداردسازی آن دانست و گفت: قطعات محصول باید بهینه‌سازی شود و سختی فولاد آن افزایش یابد تا بتواند در بلند مدت هم کارایی داشته باشد.

وی، رفع نواقص و استانداردسازی محصول تولیدی را هزینه‌بر دانست و اظهار داشت: ما برای استانداردسازی و بهینه کردن قطعات محصول خود نیازمند ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان و برای وارد کردن این مته به بازار نیازمند تسهیلات بیشتری هستیم.