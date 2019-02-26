چابهار نقطه اتصال کشورهای خلیج فارس به آسیای میانه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در همایش بین المللی توسعه چابهار با اشاره به ورود اولین محموله صادراتی افغانستان به هند از طریق بندر چابهار در روز گذشته، گفت: این محموله روز قبل از آن با حضور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بارگیری شد و ما دیروز آن را در بندر شهید بهشتی دریافت کردیم که جلوه عملیاتی شدن پروتکل سه کشور هند، ایران و افغانستان به عنوان موافقتنامه چابهار است.

وی ادامه داد: قرار گرفتن ایران در مسیرهای ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب به عنوان محور ترانزیتی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. همچنین با توجه به تفاهم نامه ها و موافقت نامه هایی که برای استفاده بسیاری از کشورها از بندر چابهار به امضا رسیده، این بندر به یک منطقه استراتژیک و قطب ترانزیتی منطقه تبدیل شده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: توسعه بندر چابهار به عنوان نقطه کانونی غرب آسیا و همچنین ایجاد منافع مشترک میان سه کشور هند، ایران و افغانستان در دستور کار دولت ایران است و توسعه محور شرق کشور بر توسعه بندر چابهار متمرکز شده است.

وی با اشاره به امضای موافقتنامه چابهار میان ایران، هند و افغانستان در ماه می ۲۰۱۷ گفت: عملیاتی تر شدن این موافقتنامه نیاز به توسعه بیشتر زیرساخت های ترانزیتی دارد، با این حال زیرساخت های بندر چابهار توسعه یافته و سال گذشته فاز اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به ظرفیت ۸.۵ میلیون تن به بهره برداری رسید و به دنبال افزایش ظرفیت آن به ۷۷ میلیون تن در سال های آینده هستیم و این روند را به سرعت دنبال می کنیم.

به گفته اسلامی، بهره برداری از فاز نهایی طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار می تواند کاهش چشمگیری در سرعت تجارت منطقه را فراهم کرده و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان را به آسیای میانه و قفقاز متصل کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات ایران از بنادر انجام می شود، گفت: بنادر ایران در شمال و جنوب کشور قادر به جابه جایی ۲۳۰ میلیون تن بار در سال هستند. حرکت های توسعه ای مطلوب در چند سال اخیر در بنادر کشور با شاخص های مطلوب جهانی همراه بوده است.

وی ادامه داد: چابهار برای برقراری تبادلات ترانزیتی افغانستان به خصوص از طریق مرز زمینی میرک و در آینده با اتصال چابهار به خط آهن آمادگی دارد.

به گفته اسلامی، ایران برای تحقق اهداف ترانزیتی خود، اتصال ریلی به ترکمنستان و آذربایجان را در دستور کار قرار داد که در حال حاضر اتصال ریلی به ترکمنستان تکمیل شده است.

وی افزود: برای اتصال ریلی به آذربایجان نیز قرار است هفته آینده با حضور رئیس جمهور، راه آهن قزوین-رشت به بهره برداری برسد که بهره برداری از این کریدور زمان انتقال بار از کشورهای جنوب آسیا به شمال اروپا را از ۶۰ روز به ۲۴ روز کاهش می دهد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این خط راه آهن در کنار خط ریلی اتصال چین به اروپا از اصلی ترین برنامه های حمل و نقلی ایران به شمار می رود.

اسلامی تأکید کرد: هدف ما احداث ۲۵ هزار کیلومتر خط ریل است که در حال حاضر ۱۲ هزار کیلومتر خط آهن را در دست بهره برداری داریم و ۷.۵ هزار کیلومتر نیز در دست ساخت است. با رسیدن به هدف داشتن راه آهن ۲۵ هزار کیلومتری، میزان جابه جایی ریلی بار به دو برابر می رسد.