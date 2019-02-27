نمونه اولیه خودروی مجهز به اینترنت «۵جی» ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت خودروسازی Seat در کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۹ میلادی از نمونه اولیه یک خودروی برقی شهری به نام Minimo رونمایی کرده است. این خودرو دو نفره است.

خودروی مذکور علاوه بر راحتی و امنیت، قدرت مانور و سهولت استفاده یک موتورسیکلت را دارد. البته این خودرو به Renault Twizy شباهت دارد.

به هرحال خودروی Minimo طوری مهندسی شده تا با پلتفرم های حمل ونقل آینده همخوان باشد. در آینده ترافیک محدود می شود و فقط چند اپراتور قابلیت حمل ونقل را ارائه می کنند.

یکی از نکات جالب Minimo باتری آن است. هرزمان باتری خودرو تمام شود، می توان باتری آن را در ایستگاه های مخصوص شارژ کرد. علاوه برآن شرکت تولید کننده سیستم تعویض باتری نیز برای خودرو در نظر گرفته است. بنابراین احتمال دارد یک بانک باتری در شهر احداث شود و کاربران فقط در عرض چند دقیقه باتری های خود را به راحتی از مکان خود خارج و تعویض کنند.

از آنجا که این خودرو هنوز در مراحل اولیه است، مشخصات دقیق آن اعلام نشده است. اما تاکنون مشخص شده خودرو مانند موتورسیلکت یک چراغ جلویی خواهد داشت. علاو برآن درهای وسیله نقلیه به سمت بالا باز می شوند. چشم اندازی ۳۶۰ درجه نیز برای سرنشینان خودرو در نظر گرفته شده است. چرخ های خودرو نیز ۱۷ اینچی هستند.

در کنار این موارد سرعت خودرو براساس سن راننده ارائه می شود. بیشترین سرعت برای رانندگان جوان ۴۵ کیلومتر برساعت و برای بقیه افراد ۹۰ کیلومتر برساعت است.

اما جالب ترین نکته درباره این طرح اولیه، آن است که خودروی مذکور فناوری های ۵G مجهز است. به این ترتیب Minimo می تواند به طور بی سیم با خودروهای دیگر و زیربنای شهری ارتباط برقرار کند.

خودروی مذکور هم اکنون در خیابان های بارسلونا در حال آزمایش است.