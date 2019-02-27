مرکز پژوهش «صحیفه سجادیه» در گنبدکاووس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله روحانی فرد پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین نشست کمیته فرهنگی و هنری کنگره بین‌المللی یحیی بن زید(ع) اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری کنگره یحیی بن زید (ع) تقویت وحدت در بین مذاهب اسلامی است.

وی افزود: مفاخر و بقاع متبرکه از قدرت های نرم نظام هستند و نباید از آن ها چشم پوشی کنیم.

روحانی فرد با اشاره به انتقاداتی که از هزینه برنامه های فرهنگی می شود، اظهار کرد: اداره اوقاف یک سری از برنامه ها را در قالب خدمات عمومی تعریف می کند و برنامه های فرهنگی از این دست بوده است.

وی با بیان اینکه برگزاری کنگره یحیی بن زید صرفاً یک برنامه فرهنگی نیست، تصریح کرد: ما درصدد هستیم در قالب این کنگره برخی از شبهات و اشکالاتی که نسبت به محل دفت یحیی بن زید مطرح شده را بررسی کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: چند سالی به دنبال تاسیس یک درمانگاه پزشکی در جوار بقعه یحیی بن زید بودیم که در سفر اخیر رئیس جمهور به گلستان بنا شد این درمانگاه در جوار بقعه متبرکه یحیی‎بن‎زید احداث شود.

روحانی فرد اظهار کرد: شخصیت یحیی‎بن‎زید (ع) معنویت خاصی به آن منطقه داده و از آنجایی که برای محل دفن این شخصیت بزرگ نظرات مختلفی مطرح شده ما تلاش می کنیم کنگره یحیی بن زید را با رویکرد معرفی این شخصیت برگزار کنیم.

وی ادامه داد: یحیی‎بن‎زید (ع) از سادات ظلم‎ستیز بودند که مردم را به اسلام دعوت می کرد و با توجه به تلاش دشمنان برای اختلاف افکنی بین شیعه و سنی برگزاری این کنگره می تواند به تقویت وحدت کمک کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: یحیی بن زید یکی از مفاخر بزرگ استان گلستان و یکی از راویان صحیفه سجادیه بوده است و ما تلاش می کنیم نخستین مرکز پژوهش صحیفه سجادیه در گنبدکاووس را راه‎اندازی کنیم.