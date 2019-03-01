مدیران در توزیع کالاها عادلانه عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد، اظهار کرد: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب باید فساد را از جامعه ریشه کن کرد چرا که اگر در جامعه اسلامی فساد انجام شود، جامعه دچار آلودگی می شود.

وی افزود: مدیران و مسئولانی که دست در بودجه دارند مواظب باشند مبادا دستانشان به اختلاس آلوده شود و چنانچه این اتفاق رخ بدهد معنایش گام برداشتن در راه گناه است.

امام جمعه بجنورد در ادامه بیان کرد: برگزاری نماز جمعه اهل تسنن بجنورد را سیاسی نکنیم چراکه این مهم، یک موضوع دینی است.

یعقوبی اظهار کرد: همانطور که شیعه نماز جمعه را برگزار می کند، اهل تسنن نیز خواستار برپایی نماز جمعه هستند، بنابراین در مقابل این موضوع جبهه نگیریم.

وی در بخشی دیگر از سخنانش با تاکید براینکه مدیران در توزیع برخی کالاها عادلانه عمل و کار مردم را در اسرع وقت انجام دهند، گفت: ایستادن در صف گوشت در شان مردم نیست و این اقدام مشکلات زیادی را ایجاد کرده ازهمین رو مسئولان موظف بوده این مشکلات را حل کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: در این شرایط اقتصادی که پیش آمده و مردم تحت فشار اقتصادی هستند احتکار نکنیم رحم داشته باشیم تا مردم کمتر فشار اقتصادی ببینند.

یعقوبی گفت: با حضور جبهه مقاومت اکنون در سوریه امنیتی برقرار شده که زبانزد همه است و این بر گرفته از وجود نیروهای شجاع است که اجازه نمی هند حق هیچ مسلمانی پایمال شود.

وی همچنین با اشاره به ۱۵ اسفند ماه، روز درختکاری، بیان کرد: این روز به اندازه ای مهم است که با یادگیری علم برابری می کند.

خطیب نماز جمعه بجنورد افزود: با کاشتن یک درخت طبیعتی بسازیم که چهره غم را کنار ببرد و شادی و نشاط را به جامعه ببخشد.

یعقوبی با بیان اینکه اسراف نوعی گناه محسوب می شود، گفت: رهبر انقلاب اسلامی فرموده اند ما مردم مصرفی هستیم بطوری که در مصرف آب، نان و در مسائل گوناگون اسراف می کنیم، بنابراین برای رفع این عیب باید فرهنگ سازی کرد.