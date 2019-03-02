با بیانیه گام دوم، برخورد شعاری نشود/ مصاف تمدنی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در گردهمایی مدیران فرهنگی و مسئولان طرح و برنامه ادارات کل تبلیغات اسلامی که صبح امروز در سالن همایش‌های سازمان دارالقرآن برگزار شد گفت: ما باید درقبال آفاق تمدنی که پیش روی این نهضت و انقلاب است و محورهای محتوایی بیانیه گام دوم خود را موظف و ملتزم بدانیم تا با این بیانیه برخورد شعاری نشود.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی می‌بایست در قبال چشم‌اندازِ چشم‌نواز تمدنی که پیش روی انقلاب اسلامی ایران است و ان شاءالله به سمت آن حرکت می‌کنیم؛ خود را موظف بداند. باید مشخص شود که سازمان برای این افق‌های تمدنی پیش روی انقلاب چه می‌خواهد انجام دهد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی عنوان داشت: یکی از مواردی که باید به‌طور ویژه به آن پرداخته شود، پیام تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی است. باید مشخص شود این سازمان چه حرف نویی برای امروز این جامعه، مردم و جوانان دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: امروز در سازمان تبلیغات اسلامی باید به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به طور ویژه بپردازیم. انقلاب اسلامی یک مصاف؛ نبرد، هجوم و کارزار بزرگ تمدنی را شروع کرده است و یک مبارزه سخت را در پیش دارد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در بسیاری از معیارها تقویت شده و دشمن تمدنیِ ما در محورهای مهمی تضعیف شده است. در این شرایط تشخیص پیامی که در این مسیر مفید باشد حائز اهمیت است. این موضوعی است که در این گونه نشست‌ها باید مورد بررسی قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی با بیان این موضوع که آرایش سازمانی سازمان تبلیغات اسلامی باید بازخوانی و باز طراحی شود ابراز داشت: نحوه برنامه‌ریزی‌ها و نوع تعاملات با عناصر خودجوش و مردمی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند باید ارتقاء یابد و فعالیت‌های مؤثر پر و فایده‌ای که پیش از این در سازمان انجام شده باید تقویت و اشتباهات اصلاح و نقاط ضعف برطرف شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان سخنان خود با تأکید بر این موضوع که سازمان تبلیغات اسلامی باید در قبال الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طرح داشته باشد یاد آور شد: مبلغان باید در مورد یک سبک زندگی، شخصیت، نظام آموزشی، معماری و هویت برتر برای جامعه گفتمان و طرح داشته باشند و سازمان تبلیغاتی که به آفاق تمدنی ناظر است حتماً محتوای فاخرتر، غنی‌تر از آنچه که پیش از این داشته را عرضه می‌کند. تعامل با مساجد، هیئات مذهبی و معلمان باید بیشتر از گذشته شود.