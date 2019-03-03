غذا و اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی گران نمی شود

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با افزایش قیمت ژتون غذا و اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی به دلیل تورم موجود در جامعه گفت: در جلسه هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان استعلامی از دبیران منطقه و معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها به عمل آمد.

وی افزود: همچنین تورم قابل پیش بینی برای سال بعد نیز محاسبه شد، بنابراین با تاکید هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم تا اینکه سال آینده متناسب با شرایط در این خصوص تصمیم گیری کنیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یادآور شد: در مجموع می‌توان گفت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت غذا و خوابگاه دانشجویی نداریم.

به گزارش مهر، اخیراً برخی از رؤسای دانشگاه‌ها اعلام کرده بودند به دلیل تورم موجود در کشور هزینه‌های طبخ غذا در دانشگاه‌ها افزایش یافته اما سعی داریم کیفیت غذای دانشجویی کاهش نداشته باشد بنابراین در طبخ غذای دانشجویی از مواد اولیه و مرغوب استفاده می‌شود.