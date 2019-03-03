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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

کنفرانس بین‌المللی دین و معنویت در جامعه برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی دین و معنویت در جامعه برگزار می شود

نهمین کنفرانس بین‌المللی دین و معنویت در جامعه آوریل ۲۰۱۹ در دانشگاه گرانادا- اسپانیا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین کنفرانس بین‌المللی دین و معنویت در جامعه در روزهای ۲۵ و ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ در دانشگاه گرانادا- اسپانیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل اصول و مبانی مذهبی، جامعه مذهبی و اجتماعی سازی، تمایلات مذهبی و تفاوت‌ها و سیاست دین است.

علاقمندان به موضوع کنفرانس می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://cgscholar.com/cg_event/events/N۱۹/proposal/new در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۵ مارس ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://religioninsociety.com/۲۰۱۹-conference مراجعه گردد.
 

کد مطلب 4557044
سارا فرجی

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