به گزارش خبرنگار مهر، نهمین کنفرانس بین‌المللی دین و معنویت در جامعه در روزهای ۲۵ و ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ در دانشگاه گرانادا- اسپانیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل اصول و مبانی مذهبی، جامعه مذهبی و اجتماعی سازی، تمایلات مذهبی و تفاوت‌ها و سیاست دین است.

علاقمندان به موضوع کنفرانس می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://cgscholar.com/cg_event/events/N۱۹/proposal/new در این کنفرانس مشارکت نمایند.



مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۵ مارس ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://religioninsociety.com/۲۰۱۹-conference مراجعه گردد.

