به گزارش خبرنگار مهر، نهمین کنفرانس بینالمللی دین و معنویت در جامعه در روزهای ۲۵ و ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ در دانشگاه گرانادا- اسپانیا برگزار میشود.
محور موضوعات کنفرانس شامل اصول و مبانی مذهبی، جامعه مذهبی و اجتماعی سازی، تمایلات مذهبی و تفاوتها و سیاست دین است.
علاقمندان به موضوع کنفرانس میتوانند با ارسال آثار خود به آدرس https://cgscholar.com/cg_event/events/N۱۹/proposal/new در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۵ مارس ۲۰۱۹ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://religioninsociety.com/۲۰۱۹-conference مراجعه گردد.
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