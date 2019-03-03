دندان سفیدکن خانگی هم از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، اسنو نام یک ابزار جیبی سفیدکننده دندان است که دارای تائیدیه های پزشکی است و از فناوری نورافشانی دوگانه و یک سیستم ضدباکتری و ضدعفونی کننده برای تمیز کردن دهان و همین طور سفید کردن دندانها استفاده میکند.
این ابزار مجهز به یک سیستم نوری بررسی میزان سلامت لثهها نیز هست و میتواند بخش زیادی از آلودگیهایی که مابین دندانها گیر میکنند را شناسایی و پاکسازی کند و از این طریق به بهداشت دهان و دندان کمک کند.
تابش نور ال ای دی آبی رنگ این دستگاه دندانها را سفید کرده و نور ال ای دی قرمز رنگ باکتریها را نابود میکند. از جمله دیگر قابلیتهای این سیستم میتوان به شارژ بی سیم، ضدآب بودن کامل، هوشمندی کامل برای به خاطر سپردن الگوی دندانها و ارتقای عملکرد، طراحی یک اپلیکیشن تلفن همراه به منظور مدیریت و هدایت و غیره اشاره کرد.
برای استفاده از این محصول ضروری است دندانهای خود را دو دقیقه قبل از استفاده از اسنو شستشو دهید و سپس دستگاه یادشده را بر روی هر ردیف از دندانهای خود حرکت دهید. برای بهبود نتیجه این دستگاه باید بین ۱۰ تا ۳۰ دقیقه مورد استفاده قرار بگیرد. قیمت این دندان سفید کن که در ابتدای بهار به بازار میآید ۲۷۵ دلار است.
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