تصاویر خط عابر سه بعدی در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، نخستین خطر عابر ۳ بعدی در خیابان «وودهای استریت» لندن کشیده شده است. این خط عابر سه بعدی نوعی خطای دید ایجاد می‌کند و بخشی از یک آزمایش ۱۲ ماهه است.

این خط عابر سه بعدی که در یک خیابان در شمال غرب لندن رسم شده، اقدامی در جهت کاهش ترافیک است.

این آزمایش در حالی انجام می‌شود که مدتی است نگرانی‌هایی درباره ایمنی ساکنان و دانش آموزان مدارس این منطقه به وجود آمده است.

به گفته مقامات شهری مشابه این طرح در پایتخت هند اجرا شده و در ایمن کردن جاده‌ها تأثیر گذار است. اجرای این طرح در دهلی نو سبب شد متوسط سرعت از ۵۰ کیلومتر در ساعت به ۳۰ کیلومتر در ساعت برسد.