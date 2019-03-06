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۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۰۲

برای کاهش سرعت خودرو کشیده شد؛

تصاویر خط عابر سه بعدی در لندن

تصاویر خط عابر سه بعدی در لندن

در بخشی از لندن خط عابر پیاده سه بعدی روی کف خیابان رسم شده است. مقامات شهری برای ایمنی ساکنان منطقه این طرح را برای یک سال اجرا می کنند تا به این ترتیب از سرعت خودروها بکاهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، نخستین خطر عابر ۳ بعدی در خیابان «وودهای استریت» لندن کشیده شده است. این خط عابر سه بعدی نوعی خطای دید ایجاد می‌کند و بخشی از یک آزمایش ۱۲ ماهه است.

این خط عابر سه بعدی که در یک خیابان در شمال غرب لندن رسم شده، اقدامی در جهت کاهش ترافیک است.

این آزمایش در حالی انجام می‌شود که مدتی است نگرانی‌هایی درباره ایمنی ساکنان و دانش آموزان مدارس این منطقه به وجود آمده است.

به گفته مقامات شهری مشابه این طرح در پایتخت هند اجرا شده و در ایمن کردن جاده‌ها تأثیر گذار است. اجرای این طرح در دهلی نو سبب شد متوسط سرعت از ۵۰ کیلومتر در ساعت به ۳۰ کیلومتر در ساعت برسد.

کد مطلب 4558972
شیوا سعیدی

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