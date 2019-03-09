تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل خراسان جنوبی/احصای تهدیدات

محمدعلی آخوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: پدافند زیستی یکی از مصادق پدافند غیر عامل بوده تا بر اساس آن زندگی خود را ایمن کنیم.

وی ادامه داد: پدافند زیستی می‌تواند مانع بروز آسیب‌های احتمالی به زندگی شود و آن را ایمن کند.

آخوندی از تهیه طرح جامع پدافند غیر عامل خراسان جنوبی خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح مراحل انتخاب مشاور انجام شده است.

آخوندی ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک انعقاد قرارداد به امضای مسئولان استان خواهد رسید تا ظرف کمتر از ۱۰ ماه شاهد تهیه این طرح عظیم باشیم.

وی اظهار کرد: این طرح تمام تهدیدات را احصاء می‌کند و بر اساس نقاط ضعف و قوتی که در نقاط استان داریم، راهبردهای استراتژی را می‌دهد.

آخوندی افزود: دستگاه‌های مربوطه هم قوانین و دستورالعمل‌هایی موجود در این راهبردها را در دستور کار قرار می‌دهند تا افزایش ضریب ایمنی را داشته باشیم.

مدیرکل پدافند غیر عامل خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین این طرح از پراکنده کاری‌ها جلوگیری می‌کند.

وی بیان کرد: پدافند غیر عامل در برابر تهدیدهای ناشی از دشمنان در مباحث مختلفی مانند زیستی، عمرانی، امنیتی و یا در قالب جنگ‌ها و تخریب به رسالت خود می‌پردازد.