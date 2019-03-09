۸۰۰تن قیر رایگان سهمیه امسال البرز/استفاده در محلات هدف بازآفرینی

محمدرضا صفایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص یکی از فاکتورها و ظرفیت‌های مهم بازآفرینی شهری در سطح کشور به تخصیص سهمیه قیر رایگان برای هر استان اشاره کرد و گفت: در قالب این اقدامات از این سهمیه به‌منظور اجرای آسفالت در محلات هدف بازآفرینی شهری استفاده می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت بهره‌مندی شهرداری‌ها از سهمیه قیر رایگان برای انجام عملیات آسفالت در نقاط هدف طرح بازآفرینی شهری، گفت: امروز قیر تنی چهار میلیون تومان قیمت دارد و بسیاری از پیمانکاران راه و شهرسازی به دنبال دریافت چنین سوبسیدهایی ازجمله دریافت سهمیه قیر رایگان هستند، به همین دلیل لازم است شهرداری‌ها از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کنند.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان البرز بیان کرد: سرانه اختصاصی قیر رایگان برای استان البرز به‌منظور اجرای آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری در سال جاری حدود ۸۰۰ تن بوده که ما درخواست سهمیه بیشتر را داشته‌ایم زیرا البرز در این زمینه قدرت جذب تا دو هزار تن را دارد و نکته مهم این است که این امکانات برای اجرا در نقاط و محلات هدف بازآفرینی شهری در شهرستان‌های استان مورداستفاده قرار می‌گیرد.

صفایی فر بابیان اینکه در راستای دریافت سهمیه قیر رایگان، شهرداری‌های کرج و محمد شهر موفق عمل کرده‌اند، گفت: این دو شهرداری در یک مقطع زمانی به‌صورت فعال وارد عرصه شدند، نقشه محلات هدف را توسط مشاوران ذی‌ربط تعیین کرده و به تصویب مراجع مربوطه رساندند که در این قالب محله‌هایی ازجمله مصباح، خط چهار حصار، اخترآباد، جعفرآباد و تپه مرداب آب در کرج و تپه قشلاق در محمد شهر تعریف‌شده است.

بهره مندی شهرداری محمدشهر از ۲۱۳ تن قیر رایگان

وی با این توضیح که شهرداری‌های دیگر شهرهای استان البرز از قبل مطالعات کاملی در این خصوص ارائه نکرده بودند اما اکنون پیگیر تکمیل این اطلاعات شده‌اند، گفت: طبق آمار موجود شهرداری محمد شهر بر اساس انعقاد دو تفاهم‌نامه توانسته است اختصاص ۲۱۳ تن قیر از محل تخصیص قیر رایگان را بهره‌برداری کند.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان البرز ادامه داد: در راستای واگذاری سهمیه قیر رایگان در محمد شهر، از سوی پیمانکاران مربوطه برای انجام این امور ضمانت‌نامه‌های بانکی ارائه‌شده است، درواقع این ضمانت‌نامه‌های دریافتی از پیمانکاران یک تضمین برای ما است تا اگر در خصوص اجرای اقدامات مربوطه از سوی پیمانکاران سهل‌انگاری صورت گرفت این ضمانت‌نامه‌ها را اجرایی کنیم.

صفایی فر گفت: در شهرهای کرج، ماهدشت، اشتهارد، کوهسار، نظرآباد و کمال شهر میزان سهمیه قیر رایگان تخصیصی برای اجرا در محلات هدف بازآفرینی شهری تاکنون به ترتیب ۴۶، ۸۵، ۳۷، ۱۲۰، ۷۷ و ۱۲۰ تن است که در مرحله عقد قرارداد و دریافت ضمانت‌نامه از پیمانکاران است.

وی اشاره کرد: اگر شهرداری کرج تاکنون نسبت به محمد شهر سهمیه کمتری را جذب کرده است، دلیل این موضوع به کم بودن سطح معابر فاقد آسفالت در سطح کرج بازمی‌گردد و اینکه محلات هدف بازآفرینی شهری در این کلان‌شهر بیشتر به ترمیم آسفالت نیاز دارند.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان البرز تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم از محل دریافت سهمیه قیر رایگان بهره‌برداری بیشتر برای استان داشته باشیم مصوبه‌ای را دنبال کرده‌ایم که بر اساس آن در کنار معابر فاقد آسفالت، سهمیه‌ای نیز برای معابری که دارای آسفالت قابل‌ترمیم است گنجانده شود که اگر این موضوع قطعی شود می‌توانیم تخصیص سهمیه بیشتری را برای استان دریافت کنیم.

صفایی فر با اشاره به اینکه سهمیه اختصاص قیر رایگان نیز اقدامی مشترک است و برای اجرای این برنامه شهرداری‌های استان باید محلات هدف بازآفرینی شهری در شهرهای خود را مشخص کنند و در این راستا گام بردارند، افزود: در کل به‌منظور اجرای برنامه‌ها و اهداف بازآفرینی شهری با توجه به اینکه بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهری مشخص‌شده است، دولت به‌تنهایی نمی‌تواند ورود کند و اقدامات مشترک با شهرداری‌ها، بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌های اجرایی با تخصیص اعتبارات مشترک مدنظر است.