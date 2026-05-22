تدوین بازآفرینی بافت های فرسوده کهگیلویه و بویراحمد با بسته یک همتی

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر جمعه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای بازآفرینی شهری در استان تأکید کرد.
وی با تقدیر از حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در استان، افزود: بازدید جامع از مناطق مختلف استان و بررسی دقیق مسائل، نشاندهنده نگاه ویژه و دقیق مدیران ملی به استانهای زاگرسنشین است که جای تقدیر دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بازآفرینی شهری را فرصتی مهم برای اصلاح زیرساختها، توسعه گردشگری و تأمین مسکن دانست و بیان کرد: بازآفرینی شهری تنها محدود به اصلاح معابر و بهبود عبور و مرور نیست، بلکه احیای بافتهای فرسوده، زیباسازی شهری، توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی مردم را نیز به دنبال دارد.
وی با اشاره به کمبود زمین در مرکز استان تصریح کرد: در شرایط فعلی، بازآفرینی بافتهای فرسوده میتواند جایگزین مناسبی برای توسعه الحاقی شهرها باشد.
رحمانی با بیان اینکه بافت شهری یاسوج و برخی شهرهای استان همچنان شباهت زیادی به بافت روستایی دارد، اظهار کرد: الحاقهای جدید تنها موجب افزایش جمعیت شده اما متناسب با آن زیرساختهای شهری توسعه نیافته است، بنابراین استفاده بهینه از ظرفیت بازآفرینی شهری یک ضرورت جدی محسوب میشود.
وی همچنین بر ضرورت جذب قیر رایگان در شهرهای دارای بافت ناکارآمد تأکید کرد و گفت: عملکرد گذشته در جذب قیر رایگان در ۹ شهر دارای بافت ناکارآمد و ۲۴ محله معرفی شده، رضایتبخش نبوده و باید این موضوع با نگاه حمایتی شرکت بازآفرینی شهری به یک نهضت در استان تبدیل شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: شهرداران و فرمانداران موظف هستند ظرف یک هفته نیاز واقعی شهرهای خود را اعلام کنند تا عملیات اجرایی پروژهها در قالب بستههای قیر رایگان و طرحهای بازآفرینی آغاز شود.
وی با اشاره به پروژههای پیشبینی شده برای شهرهای مختلف استان افزود: ساماندهی جمعه بازار، چشمه نباتی، اجرای پروژههای مشارکتی، شبکه فاضلاب برخی مناطق، آزادسازی خیابان جمهوری و ادامه بلوار ارم و بلوار آیتالله ملک حسینی در یاسوج در دستور کار قرار دارد.
رحمانی بیان کرد: در دهدشت نیز ساماندهی بازار روز، احیای بافت تاریخی و اجرای طرحهای مشارکتی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی و همچنین اجرای طرح بازآفرینی در مناطقی مانند سمغان دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای گچساران نیز گفت: احیای بافت فرسوده، بهسازی محلات هدف، اجرای شبکه فاضلاب و پیگیری جابجایی زندان گچساران از جمله اولویتهای این شهرستان است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت جذب قیر رایگان در شهرهای استان را قابل توجه دانست و افزود: در یاسوج ظرفیت جذب ۲۰ هزار تن، در دهدشت و گچساران هر کدام ۱۰ هزار تن و در سایر شهرهای استان نیز حداقل ۵۰ هزار تن ظرفیت جذب قیر رایگان وجود دارد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی، ایجاد تحول اساسی در چهره شهرها و ارتقای کیفیت زندگی مردم است، تأکید کرد: این اقدامات با هماهنگی فرمانداران، شهرداران و مشاوران ذیصلاح اجرایی خواهد شد.
رحمانی از تدوین بستهای یک همتی برای اجرای پروژههای بازآفرینی خبر داد و گفت: ۳۰ درصد سهم این بسته از محل اعتبارات استانی و ۷۰ درصد دیگر از طریق تهاتر املاک و مشارکت شرکت بازآفرینی شهری تأمین خواهد شد.
وی حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در استان را آغازگر حرکتی اساسی در حوزه بازآفرینی شهری دانست و اضافه کرد: استفاده حداکثری از ظرفیتها، برنامهریزی دقیق و اجرای بهموقع پروژهها میتواند آینده توسعه شهری و مسکن در کهگیلویه و بویراحمد را متحول کند.
