به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی علمی ترویجی «بنیادهای سیاست خارجی حضرت امام خمینی (ره)» سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع کلی «انقلاب اسلامی و سیاست خارجی» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، دوشنبه ۲۰ اسفندماه جاری برگزار میشود.
در این کرسی علمی «غلامعلی سلیمانی» به ارائه مطلب میپردازد. همچنین ناقدی این کرسی علمی نیز بر عهده «علی حمزهپور» و «سیدرضا موسوی» خواهد بود.
دبیر علمی این نشست نیز «محسن ردادی» عضو هیأت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.
کرسی علمی ترویجی «بنیادهای سیاست خارجی حضرت امام خمینی (ره)» سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع کلی «انقلاب اسلامی و سیاست خارجی» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، دوشنبه ۲۰ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان پژوهشگاه (۲)، پلاک ۲ برگزار خواهد شد.
حضور علاقمندان در این نشست علمی بلامانع است.
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