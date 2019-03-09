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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؛

کرسی «بنیادهای سیاست خارجی حضرت امام خمینی (ره)» برگزار می‌شود

کرسی «بنیادهای سیاست خارجی حضرت امام خمینی (ره)» برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی «بنیادهای سیاست خارجی حضرت امام خمینی (ره)» با موضوع کلی «انقلاب اسلامی و سیاست خارجی» ۲۰ اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی علمی ترویجی «بنیادهای سیاست خارجی حضرت امام خمینی (ره)» سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع کلی «انقلاب اسلامی و سیاست خارجی» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، دوشنبه ۲۰ اسفندماه جاری برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی «غلامعلی سلیمانی» به ارائه مطلب می‌پردازد. همچنین ناقدی این کرسی علمی نیز بر عهده «علی حمزه‌پور» و «سیدرضا موسوی» خواهد بود.

دبیر علمی این نشست نیز «محسن ردادی» عضو هیأت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.

کرسی علمی ترویجی «بنیادهای سیاست خارجی حضرت امام خمینی (ره)» سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع کلی «انقلاب اسلامی و سیاست خارجی» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، دوشنبه ۲۰ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان پژوهشگاه (۲)، پلاک ۲ برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این نشست علمی بلامانع است.

کد مطلب 4562973
مهرنوش محمدزاده

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