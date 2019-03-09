  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۴۵

در راستای انعقاد یک تفاهمنامه محقق می شود؛

ارتقای بنیه فناوری و توانمندی های تولید در کسب و کارها

ارتقای بنیه فناوری و توانمندی های تولید در کسب و کارها

تفاهمنامه ای بین معاونت علمی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با هدف ارتقای بنیه فناوری و توانمندی های تولید در کسب و کارهای این شرکت سرمایه گذاری منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انعقاد تفاهم نامه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) امروز منعقد شد.

این تفاهمنامه در راستای سیاست‌های کلی کشور و در چارچوب تحقق اقتصاد دانش بنیان بین دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر محمد رضوانی فرد مدیرعامل شستا به امضا رسید.

هدف از انعقاد این تفاهمنامه استفاده از ظرفیت‌های موجود شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه برای توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان و ترویج فرهنگ سازی علم و فناوری به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی است.

«ارتقای بنیه فناوری و توانمندی‌های تولید در کسب و کارهای حوزه‌های مورد نیاز شستا»، «توسعه بازار داخلی و خارجی محصولات و خدمات استارت آپ ها و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های مورد نیاز شستا»، «ساماندهی و حمایت هدفمند و اثربخش از تجاری سازی محصولات شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ ها»، از محورهای این تفاهم نامه محسوب می‌شود.

معاونت علمی وظیفه شناسایی و اولویت دهی شرکت‌های دارای صلاحیت و استارت آپ ها، شتاب دهنده‌ها، صندوق‌های جسورانه دارای توجیه فنی – اقتصادی را دارد و می‌بایست به شستا معرفی کند.

همچنین حمایت از ترویج و فرهنگ سازی، آموزش و مشاوره در حوزه مورد نیاز شستا از وظایف معاونت علمی محسوب می‌شود.

کمک به تأمین بخشی از سرمایه پذیری کسب و کارهای نوپا در قالب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تسریع فرآیند اخذ تائیدیه دانش بنیان و خلاق برای شرکت‌های زیرمجموعه شستا از جمله وظایف معاونت علمی در این تفاهم نامه محسوب می‌شود.

همچنین از سوی دیگر معاونت علمی در راستای تهیه مدل‌های جدید تأمین مالی و اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان زیرمجموعه شستا فعالیت می‌کند.

تسهیل و تسریع در فرآیند تجاری سازی محصولات دانش بنیان شرکت‌های زیرمجموعه شستا و تلاش در جهت شناسایی مشتری و بازارسازی برای آنها از دیگر وظایف معاونت علمی در این تفاهم نامه به شمار می‌رود.

مدت زمان و اعتبار تفاهم نامه ۵ سال است.

رضوانی فرد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در این مراسم گفت: قرار است کمیته مشترکی بین معاونت علمی و شستا ایجاد شود تا با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایمان در توسعه زیست بوم نوآوری گام برداریم.

وی با اشاره به فعالیت‌های شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی گفت: این شرکت در حوزه‌های دارویی، صنایع عمومی، نفت، گاز، پتروشیمی، معدنی، فلزی فعالیت می‌کند بنابراین فرصت‌های زیادی دارد که با شرکت‌های دانش بنیان تعامل برقرار کند و در تولید محصولات و رفع نیاز کشور گام بردارد.

وی تاکید کرد: ما درصدد هستیم در راستای این تفاهم نامه هر سه ماه یکبار گزارش عملکردی در این خصوص ارائه دهیم.

به گفته وی: همواره توسعه ظرفیت‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد آنها و از سوی دیگر تعامل با آنها در مجموعه شستا به واسطه این تفاهم نامه در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4563242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها