ارتقای بنیه فناوری و توانمندی های تولید در کسب و کارها

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انعقاد تفاهم نامه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) امروز منعقد شد.

این تفاهمنامه در راستای سیاست‌های کلی کشور و در چارچوب تحقق اقتصاد دانش بنیان بین دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر محمد رضوانی فرد مدیرعامل شستا به امضا رسید.

هدف از انعقاد این تفاهمنامه استفاده از ظرفیت‌های موجود شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه برای توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان و ترویج فرهنگ سازی علم و فناوری به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی است.

«ارتقای بنیه فناوری و توانمندی‌های تولید در کسب و کارهای حوزه‌های مورد نیاز شستا»، «توسعه بازار داخلی و خارجی محصولات و خدمات استارت آپ ها و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های مورد نیاز شستا»، «ساماندهی و حمایت هدفمند و اثربخش از تجاری سازی محصولات شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ ها»، از محورهای این تفاهم نامه محسوب می‌شود.

معاونت علمی وظیفه شناسایی و اولویت دهی شرکت‌های دارای صلاحیت و استارت آپ ها، شتاب دهنده‌ها، صندوق‌های جسورانه دارای توجیه فنی – اقتصادی را دارد و می‌بایست به شستا معرفی کند.

همچنین حمایت از ترویج و فرهنگ سازی، آموزش و مشاوره در حوزه مورد نیاز شستا از وظایف معاونت علمی محسوب می‌شود.

کمک به تأمین بخشی از سرمایه پذیری کسب و کارهای نوپا در قالب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تسریع فرآیند اخذ تائیدیه دانش بنیان و خلاق برای شرکت‌های زیرمجموعه شستا از جمله وظایف معاونت علمی در این تفاهم نامه محسوب می‌شود.

همچنین از سوی دیگر معاونت علمی در راستای تهیه مدل‌های جدید تأمین مالی و اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان زیرمجموعه شستا فعالیت می‌کند.

تسهیل و تسریع در فرآیند تجاری سازی محصولات دانش بنیان شرکت‌های زیرمجموعه شستا و تلاش در جهت شناسایی مشتری و بازارسازی برای آنها از دیگر وظایف معاونت علمی در این تفاهم نامه به شمار می‌رود.

مدت زمان و اعتبار تفاهم نامه ۵ سال است.

رضوانی فرد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در این مراسم گفت: قرار است کمیته مشترکی بین معاونت علمی و شستا ایجاد شود تا با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایمان در توسعه زیست بوم نوآوری گام برداریم.

وی با اشاره به فعالیت‌های شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی گفت: این شرکت در حوزه‌های دارویی، صنایع عمومی، نفت، گاز، پتروشیمی، معدنی، فلزی فعالیت می‌کند بنابراین فرصت‌های زیادی دارد که با شرکت‌های دانش بنیان تعامل برقرار کند و در تولید محصولات و رفع نیاز کشور گام بردارد.

وی تاکید کرد: ما درصدد هستیم در راستای این تفاهم نامه هر سه ماه یکبار گزارش عملکردی در این خصوص ارائه دهیم.

به گفته وی: همواره توسعه ظرفیت‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد آنها و از سوی دیگر تعامل با آنها در مجموعه شستا به واسطه این تفاهم نامه در دستور کار قرار دارد.