دیوان عالی آمادگی هرگونه همکاری در جهت تحقق عدالت اسلامی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در پی انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه که با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت پذیرفت، حجت السلام حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور در پیامی این انتصاب را به وی تبریک گفت.

متن پیام رئیس دیوان عالی کشور بدین شرح است:

«بسمه تعالی

حضرت حجت السلام و المسلمین جناب آقای حاج سیدابراهیم رئیسی (دامت برکات)

سلام علیکم؛

انتصاب به جا و شایسته آن برادر بزرگوار به ریاست قوه قضائیه، از سوی مقام معظم رهبری (مدظلّه العاطی) و تقارن آن با حلول ماه پر خیر و برکت رجب‌المرجب را از ناحیه خود، معاونین، مدیران ستادی، قضات شریف و فرهیخته و همه کارکنان دیوان عالی کشور از صمیم قلب تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیقات روزافزون و سلامتی وجود شریف را خواهانم. بی تردید حسن اعتماد مقام عظمای ولایت و رهبری نسبت به حضرت عالی سرمایه ارزشمندی است که جایگاه ممتاز جناب عالی را در ایجاد تحول در قوه قضائیه و عملی ساختن منویات عالمانه و دلسوزانه آن قائل عظیم‌الشأن، برجسته و نمایان می‌سازد.

بدیهی است قضات عالی رتبه و فرهیخته و دیگر کارکنان شریف دیوان عالی کشور مثل همیشه آمادگی هر گونه همکاری در جهت عملی ساختن بند بند توصیه‌های مقام عظمای ولایت و رهبری (مدظله العاطی) و تحقق عدالت اسلامی و احقاق حق و ابطال باطل به معنای واقعی کلمه با حضرت مستجاب عالی را دارند.

در خاتمه، ضمن عرض تبریک مجدد امیدوارم تحت توجّهات و عنایات خاصه حضرت بقیه اللّه الاعظم ارواحنا لتراب مَقدمه الفداء و رهبری و هدایت‌های روشنگرانه و حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت آیت اللّه العظمی خامنه‌ای (مدظلّه العالی) کما فی السّابق در انجام این مسئولیت خطیر و بسیار سنگین نیز موفق و سرافراز باشید.»