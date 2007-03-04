گفتگوی نماینده آمریکا با مقامات چینی درباره موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که در نظر دارد 450 موشک هوایی و زمینی به تایوان بفروشد که به نظر می رسد این موضوع در دستورکار مذاکرات جان نگروپونته که روز گذشته نشستهای جداگانه ای با دای بینگیو و یانگ جیچی معاونان وزیر امور خارجه چین برگزار کرد ، قرارداشت .



کین کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین به نقل از دای که نشست دو ساعته ای با نگروپونته داشت ، خاطرنشان کرد :" برای تضمین سلامت توسعه روابط آمریکا و چین ، پکن قاطعانه مخالف فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان است .



وی افزود : دردیدار امروز جان نگروپونته با لی ژائوژینگ وزیر امور خارجه چین و دیگر مقامات این کشور درباره برنامه هسته ای ایران و کره شمالی بحث و گفتگو شد .



فروش تسلیحات آمریکا به تایوان، رهبران حزب کمونیست را آشفته کرده است ، زیرا چین این جزیره را بخشی از خاک خود می داند که به سرزمین اصلی چین خواهد پیوست .



روابط چین و آمریکا پس از اظهارات دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا که در سفر به استرالیا صورت گرفت ، به سردی گراییده است .



وی در این اظهارات از رشد توان نظامی چین و آزمایش موشک ضد ماهواره انتقاد کرد و آن را خطری برای صلح منطقه ای و جهان خواند .



سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین اظهار داشت : "دای در گفتگو با نگروپونته گفت که چین واهمه ای ازاین اظهارات ندارد و پکن همیشه از مسیر توسعه صلح آمیزو تلاشهای بین المللی که مشارکت سازنده رابه همراه داشته باشد، حمایت می کند. توسعه پکن صلح آمیز است و خطری برای آمریکا یا جهان دربر ندارد" .



دیدار نگروونته از چین دومین مرحله از سفر وی به منطقه جنوب شرق آسیاست، وی پیش ازدیدار از پکن به ژاپن سفر کرد و پس از آن نیزراهی کره جنوبی خواهدشد .



ازسویی ، مقامات آمریکایی و کره شمالی فردا گفتگوهای خود درباره عادی سازی روابط بین دو کشور در نیویورک آغاز خواهند کرد.