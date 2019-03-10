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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۲۵

تابش در پاسخ به مهر:

بعید می‌دانم تاج از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا بدهد

بعید می‌دانم تاج از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا بدهد

مدیرعامل باشگاه سپاهان می‌گوید: بعید است مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تابش پیش از شروع مجمع فدراسیون فوتبال، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره استعفای علی کفاشیان و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اظهار داشت: این استعفاها ظاهراً در ارتباط با بحث بازنشسته‌ها است، ما به آن شکل در جریان این استعفاها نبودیم و از روز گذشته متوجه شدیم.

وی در خصوص اینکه چرا این استعفا یک‌شبه انجام شده است؟ افزود: از مدت‌ها قبل این بحث‌ها بود.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا این استعفاها به نوعی معامله فدراسیون با وزارت ورزش محسوب می‌شود؟ تأکید کرد: ما سعی می‌کنیم وارد این مسائل نشویم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ممکن است مهدی تاج هم از ریاست فدراسیون استعفا بدهد؟ گفت: بعید می‌دانم آقای تاج برود.

تابش در پایان درباره دستور جلسه امروز مجمع خاطرنشان کرد: دستورجلسه مباحث مالی است. ما که چیزی از مسائل مالی ندیدیم. به عنوان مثال وضعیت تبلیغات دور زمین اصلاً خوب نیست و باید گزارشی بدهند تا ببینیم چقدر است. شاید از ابتدای فصل، کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان از تبلیغات محیطی گرفته‌ایم.

کد مطلب 4563870

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