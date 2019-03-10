به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تابش پیش از شروع مجمع فدراسیون فوتبال، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره استعفای علی کفاشیان و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اظهار داشت: این استعفاها ظاهراً در ارتباط با بحث بازنشسته‌ها است، ما به آن شکل در جریان این استعفاها نبودیم و از روز گذشته متوجه شدیم.

وی در خصوص اینکه چرا این استعفا یک‌شبه انجام شده است؟ افزود: از مدت‌ها قبل این بحث‌ها بود.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا این استعفاها به نوعی معامله فدراسیون با وزارت ورزش محسوب می‌شود؟ تأکید کرد: ما سعی می‌کنیم وارد این مسائل نشویم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ممکن است مهدی تاج هم از ریاست فدراسیون استعفا بدهد؟ گفت: بعید می‌دانم آقای تاج برود.

تابش در پایان درباره دستور جلسه امروز مجمع خاطرنشان کرد: دستورجلسه مباحث مالی است. ما که چیزی از مسائل مالی ندیدیم. به عنوان مثال وضعیت تبلیغات دور زمین اصلاً خوب نیست و باید گزارشی بدهند تا ببینیم چقدر است. شاید از ابتدای فصل، کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان از تبلیغات محیطی گرفته‌ایم.