۴ میلیارد مترمکعب پتانسیل آبی مازندران هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین فرهادی صبح یکشنبه در همایش بهسازی و اصلاح آب بندان های شمال کشور در ساری با بیان اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه گرمسیری واقع شده است و بارندگی آن کم است اظهار داشت: ۹۳ میلیارد مترمکعب از بارندگی‌ها به صورت سطحی جریان دارد و ۲۵ میلیون متر مکعب به صورت آبرفتی نفوذ پیدا می‌کند.

وی افزود: در استان مازندران شش میلیارد مترمکعب پتانسیل آبی استان بوده و حدود چهار میلیارد متر مکعب به صورت روان آب از دسترس کشاورزی خارج می‌شود و به دریا می‌ریزد.

فرهادی با تاکید براینکه آب بندان می‌تواند به عنوان یک سازه از هدر رفت آب جلوگیری کند و در ذخیره سازی آب کمک کند یادآور شد: در استان مازندران ۹ سد وجود دارد که ۴۸۰ میلیون مترمکعب ذخیره آن است و ۹۳۱ قطعه آب استان دارای ظرفیت ۳۱۵ میلیون مترمکعب ذخیره آب است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به وجود ۱۵۰ هزار چاه آب کشاورزی فاقد مجوز در استان گفت: این چاه‌ها ۷۱۰ میلیون مترمکعب آب اراضی شالیزاری را تأمین می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش حجم آبگیری آببندان ها و استفاده از آب برگشتی اظهار داشت: باید ظرفیت آببندان ها به ۷۰۰ میلیارد مترمکعب افزایش یابد و این مسئله، برداشت از چاه‌های غیرمجاز را کاهش می‌دهد.

فرهادی با اشاره به میزان بارندگی استان و پراکنش آن گفت: ۳۵ درصد از میزان بارندگی در فصول زراعی و مابقی در فصول غیرزراعی است و می‌توان با احداث آب بندان این آب‌ها را کنترل کرد.