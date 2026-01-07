به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی عصر چهارشنبه در حاشیه نشست تخصصی «مازندران در مسیر توسعه» اظهار کرد: محدود شدن منابع آبی در بخش کشاورزی، ضرورت حرکت به سمت مدیریت هدفمند مصرف آب و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به ویژگیهای طبیعی استان مازندران افزود: شرایط اقلیمی مناسب و میزان بارندگی قابل قبول، از مزیتهای مهم این استان به شمار میرود و آببندانها بهعنوان زیرساختهایی بومی و دیرینه، نقش مؤثری در ذخیره و تنظیم منابع آب ایفا میکنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: سطح آببندانهای مازندران حدود ۹ هزار هکتار برآورد میشود که با اجرای عملیات لایروبی و افزایش حجم مخازن، میتوان ظرفیت ذخیره آب را به شکل محسوسی افزایش داد؛ موضوعی که نیازمند اعتباری در حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان است.
نیازی در پایان از تدوین یک طرح جدید در حوزه آب و خاک خبر داد و گفت: این طرح با همکاری و حمایت استانداری مازندران اجرایی میشود و هدف آن ارتقای بهرهوری، پایداری منابع آبی و تقویت بخش کشاورزی استان است.
