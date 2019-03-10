فعالیت ۲۲۳ پایگاه اورژانس در خراسان رضوی ویژه ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا وفایی نژاد یکشنبه ظهر در حاشیه بازدید از پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چهارشنبه پایانی سال، زمان سال تحویل، سخنرانی مقام معظم رهبری و روز طبیعت از روزهای ویژه در ارائه خدمات محسوب می‌شود و برای ایام نوروز ۲۲۳ پایگاه فعال شامل ۱۲۴ پایگاه جاده‌ای و ۹۹ پایگاه شهری با ۲۴۸ آمبولانس فعال در استان برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی آماده هستند.

وی افزود: علاوه بر این اورژانس هوایی دانشگاه در دانشکده‌های علوم پزشکی مشهد، سبزوار، گناباد و نیشابور جهت مأموریت‌های برون شهری طی ساعات روز در صورت نیاز آماده هستند.

مدیر فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: استقرار آمبولانس پایگاه‌های جاده‌ای در مکان مناسب تا حد امکان در مجاورت حاشیه جاده جهت اطمینان خاطر مسافرین در ایام نوروز در برخی ساعات صبح و عصر طبق دستورالعمل ابلاغی برنامه ریزی شده است.

وی بیان کرد: در این راستا آمادگی ۵ دستگاه اتوبوس آمبولانس دانشکده‌های علوم پزشکی مشهد، سبزوار، گناباد، نیشابور، تربت حیدریه برای خدمت رسانی به مسافران نیز از جمله برنامه‌های نوروز ۹۸ است.

وفایی نژاد تاکید کرد: در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروز فعالیت پایگاه‌های اورژانس پیش بیمارستانی به شکل ویژه ای خواهد بود و به منظور ارائه خدمات به زائران و مجاوران برنامه ریزی های لازم انجام شده است.