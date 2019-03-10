کشف ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در کبودرآهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح از کشف ۲۰ هزار لیتر نفت خام قاچاق در شهرستان کبودرآهنگ خبر داد.

وی در تشریح این خبر گفت: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان کبودرآهنگ با اجرای ایست و بازرسی در محور اصلی شهر به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران طی بازرسی از این کامیون متوجه تغییر در شکل ظاهری تانکر و جا ساز کردن یک تانکر دیگر درون آن شده که در بازرسی دقیق‌تر ۲۰ هزار لیتر نفت خام قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: یک متهم در این خصوص دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با تشکر از مشارکت شهروندان در تأمین نظم و امنیت گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه ملی است و همه باید برای ریشه کنی این معضل تلاش کنند.