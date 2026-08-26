کشف ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا درخشان‌نیا در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی «بونجی» شهرستان سیریک در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی روز گذشته هنگام کنترل و پایش خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کرد که مأموران پس از تعقیب و گریز و با استفاده از شگردهای پلیسی کامیون را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک، تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این کامیون ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از چرخه توزیع را که به طرز ماهرانه‌ای در مخزن جاساز شده بود، کشف و ضبط کردند.

درخشان‌نیا ارزش مالی این محموله قاچاق را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم پس از انجام اقدامات مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.