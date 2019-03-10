به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در راستای ساماندهی و یکپارچگی برنامه‌های حمل و نقل کشور و تقویت توان تخصصی و بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان و متخصصان در حوزه حمل و نقل به منظور ارائه مشاوره به مجلس شورای اسلامی، اقدام به ایجاد «شورای تخصصی حمل و نقل» نمود.

شایان ذکر است در بررسی موضوع حمل و نقل از یک طرف حمل و نقل درون شهری در کشور بر عهده شهرداری‌ها بوده و سازمان ستادی این روند، وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها است و از طرف دیگر حمل و نقل برون شهری بر عهده وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن است.

بر این اساس و در حالی که می‌توان اشتراک موضوعی بین حمل و نقل برون شهری و درون شهری وجود داشته باشد، متولی خاصی برای این امر وجود ندارد، در نتیجه این موضوع بلاتکلیف می‌ماند.

به عنوان نمونه یکپارچگی حمل و نقل درون شهری و برون شهری، مکان ایستگاه‌های راه‌آهن برون شهری و ترمینال‌های اتوبوس‌های برون شهری در داخل شهرها، راه‌اندازی قطارهای حومه‌ای و نحوه ارتباط آن با سیستم حمل و نقل شهر مرکزی و شهرهای اقماری، خودرومحوری، قیمت سوخت و مواردی از این دست می‌تواند به عنوان موضوعاتی مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

از این رو این موضوعات و مواردی در این حوزه که فرابخشی نیستند اما نیاز به ارائه مشاوره به مجلس و دولت دارند، در دستور کار شورای تخصصی حمل و نقل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار خواهند گرفت.

گفتنی است شورای تخصصی حمل و نقل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تنها مرجع بحث و بررسی امور مشترک بین حمل و نقل درون شهری و برون شهری چه در زمینه مسافری و چه باری در کشور است که با عضویت ۸۰ نفر از متولیان، مدیران، خبرگان و صاحب‌نظران حمل و نقل درون شهری و برون شهری تشکیل شده و مسائل مختلف این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است.

شایان ذکر است در شورای تخصصی حمل و نقل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حسین افشین معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، مهرداد تقی‌زاده، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، امیرمحمود غفاری دبیر کمیسیون زیربنائی دولت، مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران، سید جعفر تشکری، محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، معاونت حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، معاون عمرانی وزیر کشور، دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، معاونان عمرانی استانداری‌ها، معاونان حمل و نقل و ترافیک شهرهای مراکز استان‌های کشور، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و تعدادی از مدیران و صاحب نظران حمل و نقل کشور عضویت دارند.