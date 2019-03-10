به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز یکشنبه، وزیر نفت سعودی، خالد الفالح گفت که چین و آمریکا امسال عامل اصلی تغییر تقاضا در بازار هستند. او همچنین گفت: دیدار سیاست‌گذاری ماه آوریل برای تغییر دادن سیاست تولید اوپک پلاس خیلی زود است.

او اعلام کرد که تقاضای نفت جهان حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد.

وزیر نفت عربستان سعودی گفت: اگر شما تنها به ونزوئلا نگاه کنید (برای آینده بازار نفت) می‌ترسید. اگر شما به آمریکا نگاه کنید خواهید گفت دنیا از نفت اشباع می‌شود. شما باید به بازار به صورت کلی نگاه کنید. ما معتقدیم در سال ۲۰۱۹ تقاضا شرایط خوب و سلامتی دارد. در ونزوئلا با بحران اقتصادی و سیاسی، تولید نفت خام با ۴۰ درصد سقوط به ۹۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است، درحالی‌که تولید نفت خام آمریکا به رکوردی بیش از ۱۲ میلیون بشکه در روز دست یافته است.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماه گذشته خود، پیش بینی رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۱۹ خود را دست نخورده باقی گذاشت و اعلام کرد امسال تقاضا با ۱.۴ میلیون بشکه در روز، افزایش روبرو خواهد شد.

فالح گفت تقاضای چین هر ماه رکورد جدیدی ثبت می‌کند و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ از ۱۱ میلیون بشکه در روز فراتر برود.

او همچنین افزود: انتظار دارد میزان تولید عربستان سعودی در ماه آوریل مانند ماه جاری، در سطح ۹.۸ میلیون بشکه در روز باقی بماند.

وزیر نفت عربستان سعودی تصریح کرد: آرامکو در حال نهایی کردن تخصیص صادرات ماه آوریل خود ظرف امروز یا فردا می‌باشد و ما دوشنبه اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست خواهیم آورد. اما من انتظار دارم داده‌های آوریل تقریباً مشابه با ماه مارس باشد.

فالح با رد احتمال این که در دیدار ماه آوریل سیاست‌گذاری تولید اوپک پلاس تغییر کند، گفت: ما باید ببینیم تا ماه آوریل چه پیش خواهد آمد، اگر اختلال خاصی در بازار به وجود نیاید، من معتقدم که ما این توافق را ادامه خواهیم داد تا ببینیم در ماه جون چه وضعیتی خواهیم داشت و آنگاه طبق آن عکس‌العمل مناسبی نشان خواهیم داد.