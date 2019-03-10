استفاده از ظرفیت مساجد برای مقابله با اعتیاد ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری ضمن بیان اینکه اعتیاد پدیدهای شوم محسوب میشود که بنیان خانوادهها را نشانه گرفته است، بیان کرد: یکی از راههایی که استکبار و استعمار برای تخریب جامعه ما در پیشگرفته است بحث مواد مخدر است.
وی ابراز داشت: جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شاهرود با حساسیت بالا و به شکل مستمر صورت پذیرفته است.
فرماندار شاهرود بابیان اینکه جامعه ایرانی، جامعهای پویا است که جمعیت فعال آن بیش از جمعیت غیرفعال آن را تشکیل میدهد، تصریح کرد: در راستای مبارزه با مواد مخدر اقداماتی نظیر آموزش میتواند بسیار اثربخش باشند که این مهم در شاهرود پیگیری میشود.
کرممحمدی اضافه کرد: بازدید از اماکن حساس سطح شهر شاهرود در کنار نظارت دائم، بهکارگیری سازمانهای مردمنهاد و استفاده از ظرفیت مردم در زمره اقداماتی است که در مقابله با مواد مخدر میتوان انجام داد.
وی بابیان اینکه امروز در کاهش مصرف مواد مخدر و گرایش جوانان به این پدیده شوم، روحانیان و نهادهای فرهنگی و مذهبی نقشی مهم و اساسی دارند، بیان کرد: در رأس این نهادها مساجد هستند که میتوانند به مثابه سدی در برابر اعتیاد عمل کنند.
معاون استاندار سمنان بابیان اینکه احصا نیازهای آموزشی، برگزاری کلاسها و دورههای آگاهی بخشی و توانمندسازی از جمله اقدامات مسئولان شاهرود در حوزه پیشگیری بوده است، گفت: همراهی مردم عامل موفقیت این برنامهها است.
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